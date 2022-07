Mundial de Taekwondo en Holanda: Mañana José Gutiérrez tiene turno con Uruguay

El representante florense logró finalmente recaudar los fondos necesarios para viajar nada menos que a la máxima cita internacional del taekwondo en Helmond Holanda, integrando el equipo argentino.

En el programa “El Periodístico”, el deportista radicado en Las Flores contó las peripecias de un viaje con algunos inconvenientes, pero a la vez feliz de estar en su primer Mundial. “Me siento muy contento de estar aquí, fue un viaje muy largo, Argentina – Roma, son 13 horas de vuelo sin poder dormir mucho por la turbulencia, el otro vuelo fue Roma – Amsterdam que fue algo pesado pero llegamos bastante bien sin contratiempos, todo el equipo completo. Tenemos 15 minutos desde el aeropuerto hasta la localidad donde será la competencia. Estoy bastante relajado, al principio nervioso por el cambio de horario, nos sorprende que sean las 22 horas y aún hay luz natural, en el avión nos prendieron el aire y sentimos frío, tuvimos que pedirle que lo bajen, después lo subieron de nuevo y eso hizo que alguno se congestionara..estoy desde el martes, no dormí en todo el vuelo, tenía dolor de cuerpo, eso en el primer vuelo, en el segundo con dolor de oído, en el hotel pudimos finalmente descansar un rato, no pudimos hacer mucho, luego fuimos a entrenar, hoy hay día de descanso y nos estamos relajando, mañana es la ceremonia inaugural, me toca pelear con un uruguayo y depende del resultado seguirá la competencia, participaré en “Formas”, Por otro lado comentaba: Pago el hotel hasta el primero de agosto, el vuelo de regreso es el día 9, estoy queriéndome concentrar en participar y el tema económico también me preocupa no hay concentración plena porque tengo que solucionar el tema de mi comida hasta el 9 que sale el vuelo. En el hotel tenemos un buen desayuno, completo y trato de cargarme en la mochila algunos yogures para ahorrar.

Tengo el primer encuentro con un uruguayo, en la otra llave pelea un español con un brasilero, de ahí saldría mi segundo competidor si gano la primera pelea, ganando dos peleas estaría pisando podio, acá estamos en el hotel todos los países de Sudamérica. En otras ciudades están los de Europa. Para llegar a la final tendría cuatro enfrentamientos, por suerte no me tocó combatir con otro argentino, por suerte en el sorteo quedamos separados, eso da la posibilidad de que alguno pueda llegar al podio y ahí si enfrentarnos…yo empiezo mañana, no tengo concreto el horario, a las 9 se abre el estadio con una presentación del país, se hace el juramento, el protocolo y enseguida la eliminación. Aún no sé la hora de mi combate, yo quiero llegar al estadio y empezar cuanto antes porque me encuentro ansioso…el mundial lo arranco yo con mi categoría -senior-, el título se define el mismo viernes, en ese día se va definiendo todo, si se puede lograr el objetivo. En Mercado Pago circula mi cuenta por día para seguir recaudando fondos, llegamos todos con el dinero justo, caminamos mucho como para bajar la ansiedad y despejar la cabeza. El tema del horario como te decía nos complica un poco, tenemos que ir acostumbrándonos para estar bien el día de la competencia que es mañana y no pensar otra cosa. Tengo cubierto el hotel los nueve días, me faltarían 200 dólares y ya estaría cubriendo los últimos días hasta tomar el vuelo de regreso.

Para colaborar con José Gutiérrez en su estadía:

José Mario Gutiérrez

CVU: 0000003100003521716320

Alias: Joseguti-taekwondo

CUIT/CUIL: 20947538714

Mercado Pago

ENTREVISTA COMPLETA A JOSE GUTIERREZ

