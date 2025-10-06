Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en la Copa «Roberto Rodríguez» en San Luis

Del 24 de septiembre al 4 de octubre se llevó a cabo el Torneo Nacional de Patinaje Artístico, Copa «Roberto Rodríguez», que organiza la Confederación Argentina de Patinaje, en el Estadio «Ave Fénix», de la Provincia de San Luis. En esta oportunidad nuestra escuela fue representada por 5 alumnos federados a Adepa, acompañados por Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo y familiares. En diferentes días a lo largo de la semana todos realizaron su participación obteniendo todos buenos resultados, cabe destacar que para ellos fue su Primer Torneo Nacional , con lo que eso implica . Un Torneo Nacional especial, ya que uno de los patinadores obtiene el máximo lugar en el podio, CAMPEÓN NACIONAL, AGUSTIN CORVINO, muchas felicitaciones a él y a todas las demás patinadoras, MORENA PONCE, MIA RODRÍGUEZ , RENATA TOLEDO Y JULIETA ETCHALUS quienes enfrentaron categorías con 60 patinadoras en pista, logrando puestos ,los cuales cumplían con las espectativas del equipo de trabajo y sintiéndose orgullosos del trabajo realizado.

