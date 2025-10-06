Italia aprueba la primera ley del mundo para atender integralmente la obesidad

El Parlamento italiano avaló una legislación pionera que establece un programa nacional de prevención, tratamiento, educación e inclusión en torno a la obesidad, informaron medios locales. De acuerdo con el portal especializado Quotidiano Sanità, la nueva normativa de seis artículos, aprobada en el Senado tras recibir previamente el visto bueno de la Cámara de Diputados, reconoce la obesidad como una condición de salud crónica, progresiva y recurrente. Esta iniciativa obtuvo el voto positivo de los senadores, sin modificaciones respecto al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 7 de mayo, e introduce un marco regulatorio amplio y estructurado, con medidas que afectan a la salud, la educación, el empleo, la información pública y la formación profesional. La normativa establece un reconocimiento explícito del derecho de las personas con esta condición física a acceder a los servicios sanitarios incluidos en los denominados Niveles Esenciales de Asistencia (LEA), lo que les posibilita una cobertura por parte del Sistema Nacional de Salud (NHS), de forma gratuita.