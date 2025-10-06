5 de octubre de 2025

Gonzalo Grandays (Saladillo) ganó la 2da. edición de «Corre por tu meta»

2 minutos de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

(galería de imágenes) Poco más de un centenar de atletas de la ciudad y la zona participaron este domingo por la mañana de la segunda edición de la carrera inclusiva organizada por Asociación CreHab, Club Ferro y Atletismo Las Flores. La jornada se realizó con condiciones climáticas que no fueron las mejores luego de la intensa lluvia del sábado por la noche. El cielo nublado y por momentos con una fina «garúa» terminó siendo un desafío para los presentes que recorrieron un circuito bien céntrico (Avda. Avellaneda, Vidal, Venancio Paz, Avda. San Martín, Avda. Gral. Paz, Terminal de Ómnibus, Hipólito Irigoyen y nuevamente Avda. San Martín hasta el punto de largada). Hubo distancias de 2, 5, 10K y carrera para los más chicos. En categoría Caballeros 10K, la victoria fue para Gonzalo Grandyz (Saladillo) quien empleó un tiempo de 32m01s. En segundo lugar arribó su coterráneo Ezequiel Aguilera con un registro de 32m19s mientras que el tercer lugar fue para Diego Arias (Azul) con un tiempo de 33m47s. En Damas 10K triunfó Melani Ilundain (25 de Mayo) empleando un tiempo de 39m56s escoltada por Elsa López (Las Flores) con un registro de 42m29s y Daniela Cornell (Ranchos) con un tiempo de 42m44s. Destacada cantidad de público se dio cita para alentar a los corredores y acompañar una vez más la movida inclusiva y solidaria. ¡Felicitaciones a todos!.

