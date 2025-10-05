6 de octubre de 2025

Fuerte temporal en Provincia de Buenos Aires: destrozos, caída de granizo y alerta naranja en varias localidades

4 horas atrás Fm Alpha

Un severo temporal de lluvia, viento y granizo azotó durante la madrugada y la mañana de este domingo a gran parte de la provincia de Buenos Aires dejando a su paso destrozos en distintas localidades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo la alerta naranja para varias zonas, advirtiendo sobre la continuidad de fenómenos meteorológicos peligrosos. Desde la noche del sábado y, con mayor intensidad durante las primeras horas del domingo, se registraron fuertes ráfagas de viento que superaron los 90 km/h, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos y granizo de diverso tamaño. Las áreas más comprometidas fueron el sur y norte provincial. Una de las ciudades más castigadas por el fenómeno fue Olavarría. Allí, los vientos huracanados provocaron la voladura de una carpa de grandes dimensiones instalada por la Sociedad Rural para un evento, obligando a su suspensión. Vecinos de la zona compartieron en redes sociales impactantes imágenes de los daños, que incluyen árboles caídos y ramas de gran tamaño esparcidas por las calles. En Escobar, la situación también fue crítica. Entre las 2:30 y las 5:30 de la madrugada cayeron 48 milímetros de lluvia, con ráfagas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora. El temporal provocó voladuras en calles, viviendas y en el predio de la Fiesta de la Flor, un evento de gran convocatoria en la región. Otras localidades bonaerenses, también reportaron daños materiales, aunque por el momento no se han informado heridos de gravedad.

Fuente: Infozona

