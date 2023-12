Patín: La profesora Camila Mendiondo habló sobre el doble evento del fin de semana pasado

Analizando el fructífero año para la institución, y considerando que es la primera vez que se realiza un evento distribuido en dos días, donde el espacio físico es la limitante para estos espectáculos donde necesitan una pista muy amplia y se quedan sin lugar para el público

“Hay mucho trabajo, lo que se ve es lo que está en la pista, pero son muchos meses de trabajo, bordar y pegar piedras de los 110 trajes, fueron tres noches sin dormir para poder llegar, coordinar la música, programar el horario extra para los grupos para practicar, tienen que poder los 15 del grupo, por ejemplo, todos entrenaban más días para que salga como salió. ¡Lo de Erica y Adrián el día sábado, fue impresionante…! esa escuela de circo con su coreografía fue maravilloso. Hicieron una adaptación para la idea que teníamos, unos genios, a mí me encantó el número de los dos días…” Ante esta puesta en escena, contó: “Ya tengo el show programado para el año que viene, me pasa que me dicen que no descanso, en mi cabeza ya se está gestando el próximo evento. Después lo vamos puliendo y ver lo que podemos hacer. Participaron 110 y unos 20 que no pudieron por diferentes cuestiones. La matrícula es de 130 alumnos, antes estaba con Micaela Basile que se radicó en Europa. Hoy se ha sumado personal para las más chiquitas en los preparativos o llevarlas de la mano pero siempre estoy sola al mando. …” del porque realizar el evento en dos partes, dijo: “Si bien el club es grande se achica el espacio, trabajando con chicos hay mucha familia el año pasado había mucha gente de pie porque no había sillas donde poner. Esta vez me planteé que había que hacerlo en dos días. Me dijeron que estaba loca porque era doble gasto, el doble gente los dos días, sonido, iluminación, sillas. Me arriesgué y salió bien. Con la cantidad de chicos que participaron no hubiera podido hacerlo en un solo día…” analizando el año 2023, dijo: “Fue un gran año porque anduvimos en todo el país y hasta en Brasil llevando el nombre del club. Yo dejaba las clases planificadas con las más grandes para las más chiquitas, dejé todo programado porque fueron meses abocados a la parte competitiva, las chicas del grupo avanzado se quedaron a cargo de la escuela. Entrenamos un montón, este año alquilamos pistas en Buenos Aires, conseguimos el polideportivo de Rauch para prepararnos bien porque aquí no tenemos una pista con grandes dimensiones. Casi todos los fines de semana viajábamos a entrenar, fueron pocos los fines libre, si queríamos ir por un camino con buen resultado, teníamos que elegir y ser disciplinados sacrificando un montón de cosas, no hay día del amigo, del padre ni de la madre si queres transcender, es difícil ser deportista en etapa adolescente, pero si hay un acompañamiento de la familia y un compromiso, la cosa es más simple. Tenemos un grupo de whatsapp y yo les preguntaba si podían entrenar un ratito en el playón o enviando un domingo coreografías. Es mucho trabajo pero la satisfacción es enorme. El parquet del club está bien, se mantiene. En otros clubes son de mosaico, lo que es nacional se usa una pista encastrable para tener equidad entre todos los patinadores. Es de goma, a algunas les cuesta y otras no, depende del tipo de rueda y cómo se para en la pista. Ahí se ve el buen deportista, nos pasó en Neuquén con una pista de parquet que en parte estaba rota, con otros profes nos fuimos a quejar, porque el costo para un Nacional es muy alto y sin nos llevan a un lugar que no estaba en condiciones, era injusto porque gana el que se adapta a una pista así. Pero uno entrena tanto como nos pasó con una nena que le sale todo y por una madera rota queda afuera de un podio, lo entendí porque uno se adapta en ese sentido. Si uno se adapta física como mental se puede lograr…” sobre los costos de un patín, dijo: “Lo que es un patín básico para iniciar, ronda dentro de los 100 mil pesos, un patín italiano cuesta hasta 800 mil pesos, es caro pero lo que es patín hay muchas opciones, se usa comprar un patín usado que en 50 mil que se puede comprar, eso va en el bolsillo de cada familia…” remarcó Camila.

