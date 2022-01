Polémica por la designación de Emil Gelené: ¿Ad honorem o cobrará ?

Uno de los hijos del intendente fue designado esta semana y de manera oficial como Asesor General de Políticas Públicas del municipio. El tema llegó y tomó gran parte de la 1 º sesión extraordinaria donde dos ediles estuvieron vía remota por la situación epidemiologica. En un debate con idas y vueltas, la designación ingresó al Concejo Deliberante local en el marco del tratamiento del Presupuesto 2022 que fue aprobado por unanimidad. (ver aparte). Al referirse a dicho punto se escucharon algunas voces desde la oposición, que cuestionó dicha designación y el oficialismo, que defendió la labor que viene desarrollando uno de los hijos del intendente, quien actualmente está gozando de su licencia anual. “Es un gasto que va a llevar más de un millón de pesos en el Presupuesto. Que se agregue un nuevo asesor y que ésta designación caiga en el hijo del intendente, que a su vez tiene un sueldo provincial de público conocimiento, con lo cual, aún acompañando el Presupuesto y creyendo que está muy bien el diagrama del escalafón municipal, es que tenemos que forzar alguna decisión política para que la planta del personal no siga creciendo en forma desmedida. En total hay tres asesores y son cuatro millones de pesos en asesoramiento”, manifestó el concejal Federico Dorronsoro (Bloque Adelante Las Flores – Juntos). Por su parte, el concejal Juan Tibiletti (Bloque Todos X Las Flores), explicó que “el cargo de Emil Gelené es ad honorem y eso está aclarado. Obviamente puede generar gastos y algunas otras cosas pero es bueno decirlo porque la gente piensa que va a cobrar y no es así. El tiene un sueldo en una Dirección Provincial. Por otro lado, el nombramiento fue a través del intendente interino, Fabián Blanstein y no de su padre. Acá no hay nada oscuro ni encubierto”. El concejal Sebastián Lizarraga fue más allá y manifestó que “si estaba como asesor hace dos años y recién ahora es designado oficialmente me resulta al menos sospechoso. No discuto su capacidad o el aporte que pueda hacer, ya sea a su padre o para el ejecutivo. Pero si venía cumpliendo esa función y no estaba nombrado es algo que no se entiende. Por otro lado acotaba que lo hemos visto en distintas imágenes que envía prensa del municipio, pero si venia cumpliendo alguna función, sin estar nombrado, creo que hay que hacer las cosas más seriamente, me interesa su labor ahora más que esta nombrado.

Cómo será la nueva Ordenanza Impositiva

Por mayoría (8 votos contra 6) se aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2022. El despacho de mayoría contempla que la suba será del 45% para la Tasa de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. Un 45% para la Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y Tasa de Seguridad e Higiene. Y un 15% de bonificación al buen contribuyente por no registrar deudas y pago en término.

Presupuesto 2022

Como se había anunciado oportunamente, el Presupuesto para este año asciende a 1.647 millones de pesos. Fue aprobado por unanimidad. En el desglose, también se observó polémica cuando se debatió sobre tablas, el presupuesto participativo donde abarca fomento de diversos barrios otorgándose 6 millones de pesos. El Presupuesto incluye el Nuevo Escalafón Municipal.

