Policiales: hechos de los últimos días

RECUPERAN MOTOVEHICULO Y MOTO PARTES El día 30 de julio fue denunciada la sustracción de una motocicleta marca Guerrero modelo Trip 110 c.c de color blanca con las características del faltante de los espejos y la rotura de la cacha trasera izquierda que se encontraba estacionada en la vía pública en altas horas de la noche sin medidas de seguridad colocadas. Tras lo mencionado los efectivos policiales comenzaron tareas de investigación, donde procedieron a la identificación de tres adolescentes de 15 y 16 años de edad, quienes reconocieron haber sido los responsables de tal ilícito y develando el lugar en donde habían llevado a cabo el descarte de la motocicleta. Una vez presentes funcionarios en lugar indicado por los menores, hallan moto partes de la motocicleta denunciada y una motocicleta (no siendo la sustraída). Por lo que, por un lado, se iniciaron actuaciones bajo la caratula de “AVERIGUACIÓN DE ILICITO” con intervención de la Ayudantía Fiscal Local a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre y por el otro actuaciones caratuladas “HURTO DE MOTOVEHICULO DEJADO EN LA VÍA PÚBLICA” con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.

HURTO El día 3 del corriente mes un vecino de nuestra ciudad corrobora que le había sido sustraída una motocicleta marca Corven modelo Mirage 110 c.c de color negra del interior de cochera. El hecho habría tenido lugar dentro de la franja existente entre las 18:00 horas del día anterior y las 11:30 horas del día en que se constata la ausencia de dicha motocicleta. El Grupo Técnico Operativo perteneciente a la Estación de Policía Comunal se encuentra realizando tareas de investigación con el fin de lograr la identificación de quien/es fueran autores responsables de mencionado hecho. Asimismo, se iniciaron actuaciones caratuladas “HURTO” con intervención de la Ayudantía Fiscal local a cargo del. Dr. Pablo E. Iparraguirre.

PARADERO ACTIVO En el marco de unos de los Operativos que realiza el personal de las Fuerzas de Seguridad de nuestra ciudad, se procedió a identificar a una persona de sexo femenino mayor de edad ajena al medio, quien al someter sus datos filiatorios en Sistema Informático del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, arrojó que poseía PEDIDO DE CAPTURA ACTIVO en el marco de causa judicial caratulada “ABUSO SEXUAL” de fecha 18 de marzo del año 2019 por la Fiscalía especializada en violencia de genero N° 2 del partido de La Matanza. Ante lo mencionado se puso en conocimiento al Magistrado de intervención para su correcta prosecución en términos judiciales. En la misma modalidad de trabajo, se identificó a una pareja ajena a nuestra localidad, donde recayó sobre el masculino, medida judicial activa dictaminada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 de Capital Federal en el marco de causa caratulada “ABUSO SEXUAL”. Dicha medida refería que el imputado debía ser trasladado a Unidad carcelaria por lo que fue alojado en sector de calabozos existente en la Estación de Policía Comunal hasta Orden Judicial que habilite dicho traslado.

ROBO El día 1 de agosto del corriente año un vecino florense radicó una denuncia en la sede de la Estación de Policía Comunal, referente a la falta de elementos de trabajo que se encontraban en el interior de un galpón de su propiedad. El hecho tuvo lugar en horas de la noche anterior a ese día, tras violentar el alambrado de un gallinero para poder adentrarse a dicho galpón, logrando la sustracción de una agujereadora marca Bosch, herramientas de trabajo varias, y una garrafa de 10 kg. Por lo mencionado es que el personal policial perteneciente al gabinete Técnico Operativo se encuentra realizando las investigaciones pertinentes con el objetivo de la identificación de las personas responsables como así también el recupero de los elementos mencionados. Se iniciaron actuaciones bajo la caratula de “ROBO” con intervención de la Ayudantía Fiscal local a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre.

ESTAFAS Durante esta última semana se han registrado una importante cantidad de denuncias referente a estafas padecidas por vecinos de nuestra ciudad. Las mismas fueron realizadas a través de WhatsApp debido al hackeo de esta red de mensajería y otras por trasferencias hechas personas desconocidas que se hicieron pasar por empleados de empresas de servicios. En dichos casos se dio intervención a la Oficina de Ciber Crimen. Por tal motivo se le solicita a la comunidad, no atender llamadas telefónicas de números desconocidos, no otorgar datos personales ni acceder a links de internet que no sean seguros.

