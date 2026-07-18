Por razones climáticas no se realizará la convocatoria en ruta 3

A través de un aviso dado a conocer a la comunidad por redes sociales se informó que el encuentro ha sido reagendado para el domingo 26 de julio manteniendo el horario y la ubicación que se habían difundido previamente. Desde el grupo organizador detallaron que esta determinación responde al objetivo de resguardar el bienestar de todos los ciudadanos que tenían programado asistir a la movilización a la vez que expresaron sus disculpas por los posibles inconvenientes derivados de esta modificación. Finalmente, agradecieron la buena disposición de la comunidad y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando las acciones en defensa de las demandas relacionadas con la Ruta Nacional Nº 3, bajo el lema «Seguimos sumando por nuestros derechos».

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