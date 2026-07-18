18 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Por razones climáticas no se realizará la convocatoria en ruta 3

2 minutos atrás Fm Alpha

A través de un aviso dado a conocer a la comunidad por redes sociales se informó que el encuentro ha sido reagendado para el domingo 26 de julio manteniendo el horario y la ubicación que se habían difundido previamente. Desde el grupo organizador detallaron que esta determinación responde al objetivo de resguardar el bienestar de todos los ciudadanos que tenían programado asistir a la movilización a la vez que expresaron sus disculpas por los posibles inconvenientes derivados de esta modificación. Finalmente, agradecieron la buena disposición de la comunidad y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando las acciones en defensa de las demandas relacionadas con la Ruta Nacional Nº 3, bajo el lema «Seguimos sumando por nuestros derechos».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Torneo Pre-Federal 2026: se confirmó el horario de la revancha entre Argentinos (25 de Mayo) y Ferro

15 horas atrás Fm Alpha

Tiempo inestable: En paraje Rosas 32 mm con rayo incluido

20 horas atrás Fm Alpha

Medidas de seguridad ante los eventuales festejos durante este domingo

21 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Por razones climáticas no se realizará la convocatoria en ruta 3

2 minutos atrás Fm Alpha

Torneo Pre-Federal 2026: se confirmó el horario de la revancha entre Argentinos (25 de Mayo) y Ferro

15 horas atrás Fm Alpha

Tiempo inestable: En paraje Rosas 32 mm con rayo incluido

20 horas atrás Fm Alpha

Medidas de seguridad ante los eventuales festejos durante este domingo

21 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.