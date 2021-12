Positivas repercusiones y no tanto del evento “Navidad en la Juve”

Luego de la fiesta bailable organizada por el Club Juventud Unida durante los festejos por la Navidad, en este caso el sábado por el temporal desatado el día viernes, el presidente de la institución Lucas Loyza habló este lunes en “El Periodístico”. El evento, como pocos, que llevó a mas de 4.000 jóvenes y que tuvo su festejo al aire libre en la cancha de Av. Alvear y 25 de Mayo, llamó la atención y la preocupación, principalmente por los decibeles utilizados, pues el sonido se expandió por gran parte de la ciudad hasta pasadas las 6 de la madrugada. Varios vecinos se comunicaron con la radio mostrando su preocupación, ya que la gente mayor poco sabia de este evento y fueron sorprendidos por la misma presión sonora, de hecho el evento generó charlas de preocupación de vecinos que salieron espontáneamente a conversar a la vereda sobre el tema en horas de la madrugada porque no podían dormitar. Por el lado positivo, el evento albergó a gran parte de la juventud y evacuó su divertimento en una institución de bien público dándole un empuje institucional importante sin inconvenientes -indisciplina- por parte de los concurrentes, tema también valorado a la hora de analizar detalles. Será un tema de tratarse como excepción por las fiestas de fin de año.

Lucas Loyza: “Es entendible la molestia de los vecinos que viven cerca pero es una o dos veces al año. Se trató de un día festivo y para la institución fue algo muy bueno. Fue un espectáculo maravilloso y nos sentimos satisfechos porque estuvimos a la altura de las circunstancias. Si algún vecino se sintió molesto pido disculpas, pero les pedimos un poquito de paciencia y también comprensión. Yo estuve presente toda la noche y puedo asegurar que no pasó nada, no hubo altercados ni hechos de violencia. Preferimos que los jóvenes estén reunidos en un lugar y no deambulando por ahí. Críticas siempre va a haber. Gracias a la Municipalidad, a la Policía Comunal para que todos estemos seguros. Fue una fiesta como tenía que ser, normal, pacífica y que los chicos se diviertan. Puedo entender cierta preocupación por el ruido molesto pero si se hace en otro estadio o más a la orilla también tiene vecinos, uno no hace eventos todos los fines de semana. Acá sobró medio estadio para que los chicos se sintieran cómodos. Remarcaba el Pte.

AUDIO COMPLETO DE LUCAS LOYZA

