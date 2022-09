Primera División: empataron los punteros y arriba sigue todo igual

Juventud Unida y El Taladro igualaron 1 a 1 y a dos fechas del final se acercaron a la clasificación. Michel Bertholet convirtió el gol albirrojo, Tomás Vilela de penal el del empate para los verdes. En el estadio del CF N° 6 Atlético le ganó 4 a 1 el Hollín y Deportiva 3 a 1 a El Potrero.

(Por Flavio Iacomini)

Partido interesante, de a ratos bien jugado y aceptación del resultado de las dos partes. Ayer por la tarde en el estadio de Ferrocarril Roca, con un buen número de gente en las tribunas, los líderes del certamen oficial empataron en un partido donde en el primer tiempo Juventud Unida tuvo una leve supremacía sobre su rival que le alcanzó para irse al descanso con el 1 a 0 conseguido por el defensor Bertholet, luego de recibir un centro desde el tiro de esquina muy bien enviado por Gabriel Pérez.

El empate para El Taladro llegó de tiro libre penal por intermedio de Tomas Vilela. El diez verde también realizó la jugada donde Raúl Maciel le cometió la falta dentro del área. Esto ocurrió en el segundo tiempo, a los 20 minutos, y desde allí las diferencias entre un equipo y otro prácticamente no existieron. La conformidad por saber que ninguno de los equipos podía perder la punta con el resto es lo que priemó y en la próxima fecha tendrán rivales accesibles para buscar la clasificación.

El Taladro con once unidades jugará con El Potrero, que marcha sin puntos, mientras que Juventud Unida jugará con El Hollín, el otro equipo que no ha cosechado punto alguno.

Por otra parte, completó la quinta fecha los dos partidos que se jugaron en el CEF N° 6. Allí, en el estadio de la avenida San Martín Atlético Las Flores con cuatro goles de Juan Antonio Ferreyra le ganó 4 a 1 al mencionado El Hollín, mientras que en el otro encuentro disputado en la misma cancha Juventud Deportiva con goles de Tomás Rissso, Jorge Corbetta y Alan Nicoliello, le ganó 3 a 1 a El Potrero.

En la penúltima fecha clasificatoria, del próximo fin de semana, el campeón Atlético chocará con Barrio Traut en un duelo decisivo, mientras que Juventud Deportiva será rival de Ferrocarril Roca, en un encuentro clave para poder acceder los dos equipos a la clasificación a las semifinales.

