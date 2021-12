Primera División: Ferro, múltiple campeón

Ganó la copa de campeones de la Liga en Futbol Femenino y en las divisionales Sub 13, Sub 25 y Primera división. Fue la última jornada futbolística de la temporada 2021, en un año muy importante del fútbol florense que volvió a tener un fuerte respaldo del público.

(Por Flavio Iacomini)

El cierre del año futbolístico fue a pedir de Ferro. Anoche en su estadio, los y las albicelestes vivieron una jornada cargada de emociones al quedarse con todas las copas que puso en juego la Liga de Futbol de las Flores.

El partido de primera división fue el que cerró una jornada que había comenzado a las cinco de la tarde con el partido de fútbol de mujeres. En su estadio de las avenidas Avellaneda y Alfredo Vidal, con un golazo de Facundo Díaz a los siete minutos del primer tiempo, la divisional superior albiceleste le ganó a Juventud Unida por 1 a 0 y levantó esta copa por segunda vez ya que antes lo había hecho en el 2019 ante el mismo rival. En Fútbol Femenino, las ferroviarias se impusieron sobre las chicas de Atlético Las Flores por 3 a 0 , mientras que en divisional Sub 25 Ferro y Barrio Traut empataron 1 a 1 pero en los penales los albicelestes lograron quedarse con el título en juego. En tanto en la divisional Sub 13, se vivió también la continuidad de victorias ferroviarias, cuando con goles de Mirko Martínez y Wenceslao Rivas, Ferro le ganó a su clásico rival El Taladro por 2 a 0. La Liga de Futbol de Las Flores puso en juego siete copas donde se dirimió quien fue el mejor de la temporada en siete divisionales. En Sub 15 y Sub 18, El Taladro se había hecho acreedor a este trofeo, mientras que Ferrocarril Roca, cerrando un año brillante se quedó con la Copa de Campeones en las divisionales Sub 11, Sub 13, Sub 25, Fútbol Femenino y Primera División.

