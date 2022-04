Primera división: ganar sufriendo

Ferrocarril Roca logró su segundo gol en el final y se quedó con una victoria por 2 a 1 sobre Juventud Unida. El golazo de Sergio Cenzano había puesto en ventaja a los ferroviarios. Tras el empate de Raúl Maciel, Diego Barragán a los 89 consiguió darle el triunfo a los albicelestes.

(Por Flavio Iacomini)

Los dos equipos llegaron al encuentro de ayer domingo en el CEF N° 6, bien entonados, luego de haber goleado a sus rivales en el debut.

Por la segunda fecha del torneo oficial de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, Ferrocarril Roca sumó tres puntos valiosos que le permiten continuar en la zona alta de la tabla de posiciones.

Su rival, más allá del traspié, continúa expectante, a tres puntos de los líderes.

El partido fue parejo, ninguno de los dos equipos pudo ejercer un predominio que justificara una diferencia, Solo la actitud de Ferro de salir a buscar el partido en los últimos diez minutos, luego que Raúl Maciel en una proyección en ataque empatara el partido, fue el premio mayor que recibió el conjunto ferroviario cuando Diego Barragán apareció por el fondo tras el centro que vino desde la derecha y definiera muy bien abajo a la izquierda del arquero Bruno Alegre.

Antes en el primer tiempo, de entrada nomás, el “Ruso” se lo había perdido solo ante la salida de Alegre, pero respondió rápidamente Juventud Unida con un remate de Nicolás Patrault que pegó abajo en el poste del arco custodiado por Gonzalo Nuñez.

Lo dicho, las diferencias fueron mínimas, aunque los jugadores que cuentan con un plus de jerarquía, en momentos claves marcan la diferencia. Fue así que Sergio Cenzano a los 31 del primer tiempo, sacó un zurdazo de treinta metros que se coló arriba en el ángulo para decretar el 1 a 0.

Juventud Unida, que cuenta con buenos jugadores en todas sus líneas, siempre estuvo a la altura de su rival, razón que el permitió salir también a buscar el arco ferroviario para preocuparlo en cada avance comandado por el zurdo Patrault que abasteció a los puntas Tomás Osterrieth y Facundo Piazza, que con movilidad y atrevimiento lograron preocupar al fondo albiceleste que no mostró mayores fisuras.

La salida de Emiliano Bertini por lesión, tras un encontronazo con el lateral izquierdo Luciano López, le quitó algo de presencia en la mitad de cancha a Juventud Unida. Ferro lo aprovechó con un mayor despliegue de Facundo Eluayza y Juan Ignacio Curuchet, que empezaron a ganar en el uno contra uno en la zona del mediojuego.

Casi todo el partido dejó la imagen de los dos equipos no poder relajarse nunca, debieron estar activos hasta el final. Cuando Tomas Osterrieth recibió solo en el área recostado por la derecha, la mandó al corazón del area y Raul Maciel empató el partido casi en la línea a los 35 del segundo tiempo.

Allí fue cuando Ferrocarril Roca tomó más la iniciativa en el último tramo con interés de cambiar el rumbo del juego, Nuevamente Sergio Cenzano protagonista para lanzar el centro que Diego Barragán no desperdició. Después Lucas Arballo, recién ingresado, tuvo otras dos chances más para ampliar la diferencia ya que el juego se extendió hasta el minuto 98.

Victoria de Ferro 2 a 1 y punta del torneo compartida con El Taladro. Para Juventud Unida, como tiene con qué hacerlo, la chance de recuperación ante Barrio Traut el próximo domingo.

Ferrocarril Roca: Gonzalo Nuñez, Ayrton Vera, Luciano López, Iván Lozano, Damián Petreigne, Darian Loggia, Román Iribarne, Juan Ignacio Curuchet, Diego Barragán, Facundo Eluayza, Sergio Cenzano. Relevos: Facundo Fouléx, Leonardo Villán, Enzo Molina, Gonzalo Caputo, Augusto Romanelli, Iván Maldonado, Lucas Arballo. D.T: Eduardo Sandez. Ayudante de Campo: Diego Rodríguez, P.F: Agustín Etcheverry.

Juventud Unida: Bruno Alegre, Bruno Silva, Luciano Luján, Raúl Maciel, Emiliano Bertini, Fabricio Ostrit, Tomás Osterrieth, Facundo Magno, Facundo Piazza, Nicolás Patrault, Gabriel Pérez. Relevos: Braian Espíndola, Tomás Díaz, Alan Patrault, Andrés Montenegro, Braian Lozano. D.T: Adrián Caputo. Ayudante de Campo; Cristian Bastién. P.F: Martín Gavazza.

Arbitro: Nicolás Nicoló. Líneas: Carlos Servidío y Santiago Su

