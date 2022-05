Provincia presentó el nuevo programa de presión arterial

La iniciativa incluyó la compra de 5.175 tensiómetros por 19 millones de pesos que fueron entregados a los CAPS municipales para fortalecer el diagnóstico y el control de la enfermedad. Se estima que en la Provincia 4 millones y medio de personas tienen hipertensión arterial (HTA), pero 1 de cada 3 desconocen su diagnóstico; es decir que aproximadamente 1.500.000 bonaerenses son hipertensos y no lo saben. Frente a esto, y en sintonía con el Día Mundial de esta enfermedad que fue el martes, el Ministerio de Salud lanzó un nuevo “Programa Provincial de Hipertensión Arterial” para profundizar la detección y los tratamientos que permitan controlar el factor de riesgo cardiovascular más frecuente, que constituye la principal causa de muerte en el mundo. La viceministra de la cartera sanitaria provincial, Alexia Navarro, acompañada por el intendente local, Mario Secco, encabezó hoy en el Edificio Malvinas de Ensenada la jornada de presentación de este nuevo Programa que, entre sus estrategias priorizadas, apunta al equipamiento con tecnología sanitaria de los efectores del primer nivel de atención. Para eso, el Ministerio invirtió 19 millones de pesos en la compra de 5.175 tensiómetros que fueron distribuidos en los CAPS municipales. “Es una decisión del Gobernador y del Ministro acompañar todas las estrategias y fortalecer el sistema de salud para empezar a abordar líneas de trabajo como, en este caso; la presión arterial, y todas las enfermedades crónicas no transmisibles que son un problema para la salud pública”, expresó Alexia Navarro durante el encuentro del que participó también la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, Leticia Ceriani, el director de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, Matías Ducca, y el director de Articulación de Políticas Sanitarias, Marcos Cocco. Según los datos de la última encuesta de factores de riesgo, hay un millón de bonaerenses que conoce su diagnóstico, pero no recibe un tratamiento acorde; y de los dos millones que se estima acceden a un tratamiento, sólo la mitad logra controlar la enfermedad. Por lo tanto, sólo 1 de cada 5 personas con HTA tiene su presión controlada.

Fuente: Prensa Salud

