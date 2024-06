Ramón Capra, int. de Gral. Alvear: “Lo que más me preocupa son las obras de nación y provincia paralizadas que aún no tenemos respuestas”

Fue una reflexión del intendente vecino ante la realidad económica del País en un dialogo con Ernesto Varela en la mañana del miércoles.

“La situación del país nos ha llevado a todos los municipios a cuidar cada día más nuestro dinero, si bien es un proceso nuevo, todavía el país no encuentra el rumbo, ojalá en algún momento tengamos ese crecimiento…” Decía Capra.

“Alvear es como Las Flores, depende mucho del campo, tenemos un año con una cosecha bastante buena de soja y maíz y eso ayuda a la situación económica de la ciudad…” Sobre las reuniones con el gobernador y los cambios en la economía del país dijo: “Hemos tenido reuniones de intendentes con el gobernador, lo que más me preocupa son las obras de nación y provincia paralizadas y aún no tenemos respuestas, recién ahora la provincia comienza a activarse, yo tenía licitada la obra de una escuela artística y quedó paralizada…lo la gente pide y demanda son viviendas, asfalto, cloacas, vamos ahí con el dinero que correspondía al FIN, estamos colocando farolas nuevas e iluminación LED y pensamos hacer algún mejorado de asfalto en los barrios periféricos antes de fin de año…Llegamos a los 12.800 habitantes, ha crecido muchísimo desde el último censo, se ha expandido hacia fuera, dentro de lo chico que es hay una demanda de casas para alquilar que no es fácil encontrar…” Sobre los alcances de la coparticipación, explicó: “Tema coparticipación, dependemos también, los primeros meses vinieron bastante bien, los últimos meses costó bastante pero venimos bien y con incremento a los empleados, eso ayuda bastante, económicamente estamos bien sin problemas como en otras ciudades con pago de los sueldos, tres días antes del Día del Padre pudimos depositar el medio aguinaldo para que la gente cuente con dinero para esa fecha tan importante…Si bien los sueldos no son muy elevados es dinero que entra a los bolsillos de quienes trabajan en la Unidad Penitenciaria, hay gente de Tapalqué y Saladillo trabajando y es dinero que entra todos los meses, los comercios mismos nos dicen de la reactivación y disponibilidad de dinero, hoy justamente estamos por depositar el sueldo del mes. En lo privado la gente cobra el 8 o el 9, nosotros depositamos 10 días antes…” Tema seguridad en G. Alvear: “Siempre lo rescato, los autos con las llaves puestas, bicicletas afuera, tenemos viveros, hay tres o cuatro y dejan las macetas afuera y nadie toca nada. nadie roba nada, teniendo en cuenta que tenemos una Unidad, eso fortalece mucho la seguridad, al tener dos cárceles hay visitas permanentes de gente de afuera, pero estamos muy bien…” En lo político, acotó: “Hoy tenemos los 27 intendentes radicales del foro en Gral. Alvear y hoy nos toca a nosotros ser sede trabajando en las cosas que la gente necesita (salud, seguridad, obras paralizadas, etc.). tratar entre todos llevarlas a cabo y darle más fuerza al foro…De ahí veremos luego del tratamiento de emitir un comunicado en conjunto. Habrá un tratamiento de temas importantes como el turismo, es lo que se hablará en el día de hoy…” Remarcaba Capra.

Audio de la entrevista

