Recibimos y publicamos: carta de agradecimiento a nuestro Hospital

El oyente Darío Silva nos envió el siguiente mensaje que hoy publicamos. «Todo comenzó con un llamado de mi señora que decía “gordo, el Pato (nuestro hijo), tuvo un accidente con la moto en la laguna. Salimos disparados, llegamos al lugar del choque, ya estaba la ambulancia presente asistiéndolo. Desde ahí empezaron los partes médicos…panorama muy desalentador, directo al quirófano. El médico de guardia ya había solicitado el traslado para una atención especializada. Esa misma noche lo pasan a terapia, donde se presenta el director del Hospital, Dr Pedro Fernández, se interioriza del caso. El Domingo 15:40 salimos directo al Hospital Nacional Posadas. Muchas preguntas se pasaban por nuestras cabezas, incertidumbres, no conocer a nadie, ni nada de allí. Pero al llegar las cosas fueron cambiando, médicos, enfermeros, residentes, todos a disposición. Ya instalados y al hablar con los médicos (sector traumatología) todos hablaban maravillas de nuestro director del Hospital, y hoy podemos confirmarlo como familia. Resumiendo estuvimos 30 días donde conocimos grandes profesionales , médicos, enfermeros, estudiantes, pacientes y sus historias, sus familiares que hicieron los días más llevaderos.

Pato fue operado el día jueves 30 de abril donde le pusieron una prótesis en su pierna. Todo fue hecho con total profesionalismo desde el momento que fue atendido en la ambulancia hasta el día de hoy. Por eso NUESTRO AGRADECIMIENTO AL HOSPITAL ZONAL LAS FLORES, por su pronta y eficaz atención. Gracias Dr. Pedro Fernández quien estuvo presente a través de mensajes o acercándose al Hospital Posadas donde nos encontrábamos.

Al personal del Hospital Posadas, todos unos genios y grandes profesionales que nos contuvieron en todo momento.

Por eso le decimos GRACIAS !!! Patricia, Darío, y Pato».

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