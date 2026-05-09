Sebastián Lizarraga estará al frente del radicalismo local
En el día de ayer viernes terminó el plazo de presentación de listas para la renovación de autoridades del Comité Provincia y de los distintos Comité Distrito. Se logró lista de unidad a nivel provincial, encabezada por Emiliano Balbín, ex Diputado Provincial. A nivel local, también con una única lista, la nueva mesa directiva de la UCR quedará conformada de la siguiente manera:
Presidente Sebastián Lizarraga
Vicepresidente Damiana Torretta
Secretario Agustín Rizzo
Tesorero Daniela Andrade
Las elecciones son el próximo 7 de junio, al haber lista de unidad, no habrá votaciones.