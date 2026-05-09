Se juega la última fecha clasificatoria del Apertura 2026

Mañana domingo en tres estadios, desde las 13:30hs. se disputarán los encuentros tanto en fútbol femenino como en primera división. Barrio Traut se cruzará con Deportiva, Ferrocarril Roca va de visitante ante Juventud Unida y Atlético, en el estadio ferroviario, recibirá a El Taladro. Este último encuentro será transmisión de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Con tres equipos con la misma cantidad de puntos en la zona alta de la tabla de posiciones y con El Taladro (8) y Atlético (7), con también chances de acceder al primer lugar clasificatorio, mañana en el estadio del CEF N°6, Barrio Traut, que marcha penúltimo con 5 puntos será local ante Juventud Deportiva que se mantiene arriba con 9 unidades.

A las 13:30hs. en las tres canchas comenzarán los encuentros de Fútbol Femenino que también definen su lugar en la tabla de posiciones para pasar a la etapa de los cruces rumbo a las semifinales.

A las 15:30hs. al igual que en el CEF N°6, pero en el estadio de Juventud Unida, el local que está en el fondo de la tabla de posiciones con sólo un punto, recibirá al líder Ferrocarril Roca, mientras que también tres y media de la tarde, pero en el estadio “27 de abril” de Avellaneda y Vidal, Atlético Las Flores jugará en localía ante El Taladro.

Es válido aclarar que el equipo que finalice en esta etapa regular en el primer lugar, descansará una semana sin jugar, en tanto los demás equipos se cruzarán de la siguiente manera: el segundo jugará con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto.

A un sólo partido, sin revancha, los tres que ganen, junto al primero, jugarán las semifinales pero a dos partidos para luego si poder acceder a la final del certamen Apertura 2026.

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