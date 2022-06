Salta: Pasión por Güemes

Salta vive a otras dimensiones y con gran pasión al gaucho patrio. Salta siente al héroe como nadie, Salta nos enseña del por qué se tiene que federalizar su imagen al igual que San Martín y Belgrano, que lucharon en las batallas al mismo nivel. No sólo porque entre ellos hubo muchísimo contacto, intercambiando experiencias, también porque al fin y al cabo los 3 perseguían el mismo fin, que si no se lograba la independencia, no había futuro, inclusive el riesgo a perder la identidad. Anoche, luego de dos años de pandemia y restricciones, miles de personas, entre gauchos y vecinos, se reunieron al pie del monumento de nuestro héroe gaucho para rendirle homenaje. Hubo guitarreadas al lado de los fogones (10) al pie del monumento. Previo a ello y el acto centralizado, hablamos con los protagonistas de esta velada.

Escuchá las notas:

Marcos Villamil con «Morita», «Guardia» y «El Yordo», recorrió 9000 kilómetros. «Es en homenaje a muchos héroes que se rompieron el alma sin que nadie le regalara nada..»

Elío José Gómez y Mónica González de la Agrupación Gaucha «Tuscal de Velarde» que donó varios bustos en todo el país en distintas escuelas para reivindicar la imagen de Güemes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram