Fabián Civale a horas de su jubilación: “Mi consejo es que no dejen de capacitarse y estudiar…La salida está por allí”

El reconocido profesor ubicado en la dirección del Centro de Formación Profesional N° 401, estuvo conversando en “El Periodístico” con Ernesto “chino” Varela, haciendo un balance de su carrera en distintos establecimientos y como profesor de música.

“Mañana sería mi último día de trabajo porque luego comienza el receso invernal…Ya son 28 años, empecé un poco más tarde en la docencia, hace 3 años podría haber jubilado, pero me quedé un tiempito más. Hemos transitado con distintas edades de estudiantes en formación profesional. Antes de mis comienzos se acercaban solamente personas mayores, de 18 años en adelante, hoy tenemos muchos adolescentes, formación profesional recibe como alumnos a jóvenes de 16 años en adelante, la EPS es una escuela secundaria que también somos sede…” Por otro lado, dijo: “Hay un desgaste para el docente muy grande, porque la sociedad ha cambiado, porque los valores que uno maneja y nos toca vivir en una escuela no son los de algunos años atrás, por eso hay que poner en la balanza todo eso que a un docente le conlleva un desgaste importante…Hoy para tener un salario digno un docente necesita dos cargo o más, y vemos muchas veces el cansancio del docente, pero bueno, pasó siempre y la docencia también deja muy gratos recuerdos y el camino recorrido es lindo transitarlo en la memoria…Yo estuve en todas las etapas en el Centro desde que no había un clavo y había que ir con una valija con tus propias herramientas, el alumno iba a aprender el oficio. Nosotros planificamos en que tengan una salida laboral con herramientas para encarar el mundo laboral y llevar sustento a su casa. Estuve durante 6 años con 3 cargos, director, maestro de música en la Escuela 501 y maestro integrador laboral en el CFI (Centro de Formación Integral) …Nosotros siempre pidiendo y gestionando el tema de un edificio propio porque da identidad, se puede personalizar con distintos entornos formativos diferentes a una escuela secundaria. Estamos hoy desarrollando por ejemplo la cocina en la Escuela Técnica que es un sector donde se complica que estén 20 alumnos aprendiendo el oficio…Se está poniendo en valor la modalidad porque formamos parte de la escuela técnica profesional. Se ha avanzado mucho y es una mirada distinta en la cual, el edifico de la Técnica de alguna manera es nuestro, la misma dirección de ETP y Formación Profesional lo entiende. El tener un edificio propio podés disponer de él para cualquier necesidad…Si hablamos de que falta, te dirán mirá el edifico en el que estás y es cierto, pero uno a veces adapta hasta las capacitaciones. El tener un lugar te da identidad…A pesar de que el Centro tiene 41 años hay gente que no sabe dónde queda, ya tenemos 7 mil egresados…” Decía.

Sobre algunos talleres que no se estaban dando, dijo: “Tornería Mecánica veíamos que no se renovaba, no había semillero digamos…con este año que es el tercero hay egresados que ya están en el oficio y ahora finalizó un trayecto formativo y comenzó otro que empezará el año que viene. Estuve en el taller con ellos y están trabajando en los tornos. Carpintería no se dictó por falta de recursos humanos, no hay profesores. Cuando comenzó se buscaba la gente de los oficios, se les daba una formación porque no tenía la parte pedagógica para enseñar lo que sabía. Hoy hay requisitos como tener el secundario también, se les toma una prueba de idoneidad…En el centro somos unas 33 personas porque cuento también con ellos a la EPS donde tenemos un coordinador y cinco docentes, tenemos 3 auxiliares, la titular está con tareas livianas por salud y tiene una suplente y recibimos el aporte un nuevo auxiliar que al Centro le viene muy bien. Tenemos director, secretario, regente, pañolero y preceptor. Hoy está bien armado…Mi consejo es que no dejen de capacitarse y estudiar. La salida está por allí. Hoy todo pasa por la educación y la cultura…” Remarcaba.

AUDIO ORIGINAL DE LA ENTREVISTA A FABIÁN CIVALE.

