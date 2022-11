Se paralizó la obra del puente de las 500 en Vilela

«El puente de las 500» esta ubicado en el paraje Vilela cerca de ruta 3 en el kilometro en el 153.500, se baja hacia la izquierda, y es una vía de comunicación estratégica principalmente en momentos limites cuando sucede algún choque en la principal arteria del país, y así también de sensible para los productores. La tan añorada obra había entusiasmado a los vecinos al ver el inicio del puente de importantes características al punto de «futurista» ya que sus dimensiones era importante a lo que los vecinos pensaban. Días atrás, la obra se paralizó y la empresa partió, que según trascendidos, no abrían recibido el pago para la continuación de la misma. Por esto, hablamos con Miguel Vittola, vecino y productor del lugar.

«Se frenó la obra del puente, estábamos contentos porque desde el 2008 estábamos con la lucha del puente de madera, no se podía reparar más y estábamos contentos con el puente nuevo, la semana pasada levantaron el campamento y se llevaron todo, materiales, gente, no quedó nada, quedó una pasada muy angosta en la cual los vecinos pasan por acá cuando hay un choque en la ruta, los camiones no van a poder pasar. Fui justo a hablar con los muchachos y nos dicen que nos tenemos que ir porque la empresa no puede cobrar, hablé con el encargado, un tal Giacoia y alude que la cosa no sigue porque no es Hidráulica de Las Flores, quedó todo cortado. Va a ser un peligro si no se continúa el puente, lo que se estaban haciendo era muy importante, 20mts. De largo, nos parecía algo exagerado, pero los ingenieros lo vieron así, están la inmensas columnas y los laterales, falta la parte de arriba y las barandas, es muy costoso lo que faltaba, no sabemos en qué termina todo esto, la obra empezó hace dos meses. Iba bien en tiempo, la gente se dedica a estos trabajos, la cuadrilla se fue a Saladillo a trabajar con otra empresa, quedó todo parado. Nadie de Hidráulica todavía se hizo presente, lo que dirige todo es la provincia. Había 5 personas, a veces 4 y otras 6, el cemento que se usó lo llevaban de la empresa Peyré, se agilizaba mucho más. Ellos hacían la parte de hierro. Faltaba muy poco y lo más difícil eran las columnas, se hizo eso y el frente. Cuando llueva no sé que va a pasar, no sabemos si se van a inundar los campos. Se está pasando por la cuna del canal, hicieron una pasada por el costado, un desvío del agua en tres tubos, hay que ver cuando venga el agua, ojalá que sea por corto plazo y se solucione el problema. Si la provincia no toma alguna medida es difícil que siga la obra. De mi parte estoy desanimado. Remarcaba Vittola.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A MIGUEL VITTOLA

