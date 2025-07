Chiodini reflexiona sobre la anterior entrevista: “Evidentemente a molestado y no es la intención, creo en la concordia y no la discordia”

La semana pasada se realizó una entrevista al Secretario municipal Cristian Chiodini, donde en una nota de 42 minutos se explayo en diversos temas. Al minuto 38 realizó una expresión donde el sector rural se siente ofendido, resultando en una respuesta inmediata en contra de su persona a través de la red social face. Ante esto y apuntando en parte al periodista como “mal intencionado”, lo invitamos al piso.

“Me parece muy importante que todos tengamos el espacio de reflexionar, en una comunidad como la nuestra, chica que nos conocemos todos, que todos tengamos el espacio de reflexionar, ¡no…! Por un lado, seguramente lo que dio pie al debate digamos de mi parte, en hacer una cita quizás poco reflexiva, y dio a la titulación de la nota en su momento que vos hacías referencia, con lo cual…y apelando también a lo que creo y lo que siento y lo que pienso firmemente la responsabilidad de comunicar, muy importante que me hayas invitado a estar acá aclarando la situación, y manifestar desde mi lugar las disculpas para aquellas personas que se sienten de alguna manera agraviadas en el tono quizás irónicamente yo hice la expresión de un estado municipal que dice presente, que sigue trabajando, que acompañando la producción, acompañando el desarrollo de la industria, buscando el crecimiento bajo todos los rubros y sectores del desarrollo local de Las Flores que quizás uno desde mi visión política, sesgada lógicamente porque tengo una representación…”

Más adelante y luego de escuchar los audios que dio el polémico título, le consultamos si ratifica, o rectifica la expresión: “Mira Ernesto, como decía, evidentemente ha molestado y no es la intención, y creo mucho en la concordia y no en la discordia, por eso apelo a la posibilidad de acláralo con vos, realmente lo que uno trata de significar en esto, tiene que ver con lo que viene expresando al principio, creo que hay modelos en puja, en discusión, del rol que debe cumplir el estado, lo que básicamente lo que yo puedo ratificar es el sentimiento y lo que yo pienso en función de esa expresión que quizás, fue desafortunada como decíamos, o no estuvo ejemplificada de la mejor manera…pero enfáticamente podemos decir que hay un estado nacional, que se retira de resolver obligaciones propias del estado, y sin embargo el estado municipal, ante inundaciones, ante reclamos, ante malestar social ante los comerciantes que no pueden pagar su energía eléctrica, ante un montón de cuestiones al que yo represento con mucho orgullo, trabaja enormemente par a par y del vecino , la vecina , el productor del campo, las industrias, así que un poco es mi idea, reitero porque si no sería deshonesto de mi parte no agradecer el espacio y por el otro lado, creo que tenemos que ir por acá, por la responsabilidad que muchas personas tenemos al comunicar, dentro de ellos las personas de la oposición, que son los que más daño hicieron en todo esto, porque no reflexionado, me refiero al tiempo de ver, de mirar realmente la información , entonces creo que tenemos la gran posibilidad muchas veces de generar espacios de diálogos y de debates enriquecedores para nuestra comunidad donde nos conocemos todos, y en oportunidades solo queda en cuestiones superfluas o de puntos de vistas teñido de mala intención no lo digo por el trabajo de este medio, si no, sobre todo apuntado a un sector que es la oposición local hoy que es muy dañino en mi expresión a generar espacios de debate por una ciudad mejor .

Aclaración sobre su cargo

“Los secretarios cobramos por secretaría y tenemos ejes de trabajo, objetivos de trabajo. Dentro de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente uno de los objetivos tiene que ver con trabajo, empleo, producción, comercio e industria. Otro tiene que ver con el fomento de la actividad turística que es turismo, y otro que es Ambiente se vincula mucho al Desarrollo Agrario que es otra de las Direcciones. Entonces, una secretaria donde el secretario cobra como un secretario solamente, se cobra un sueldo y después el rol del secretario es un rol político institucional que sobre todo tiene que coordinar que todas las líneas de trabajo contribuyan a los objetivos de nuestra comunidad…Lo mismo ocurre con Secretaría de Deporte y Cultura.”

El paso de los boletos de compra venta de las parcelas en el SIP para la radicación de las industrias Bull Plastic Composite y Sorba S.R.L.

“Una de las empresas es una ampliación de un proceso que ya venía llevándose a cabo. Se trata de Bull Plastic Composite. Para nosotros es sumamente importante porque será una de las empresas claves para el desarrollo de piscinas plásticas en nuestro país con un posible impacto regional (Sudamérica). Es un proceso productivo que se estaba desarrollando en Mendoza que pasa a tomar énfasis y protagonismo en nuestro Parque Industrial y es algo que nos pone contentos. Lo que hacemos, a través de Producción, es presentar el proyecto en el HCD, avalarlo, acompañarlo y así allanar los pasos. El estado lleva a cabo el referéndeum al HCD donde explicamos cuáles son los procesos productivos de la empresa. Bull Plastic ya lleva dos o tres meses de trabajo en el Parque Industrial y ahora puede tener la propiedad de las tierras para seguir con su expansión”.

“La firma Sorba SRL, que con un nombre comercial de fantasía, ofrece electrodomésticos y elementos para el hogar, también tendría la posibilidad de ampliar su centro de logística integral en el Parque Industrial. Es la primera experiencia de radicación del sector servicios. Nos pone contentos y nos alienta a pensar que puede haber otras empresas de logística que también puedan elegir Las Flores para radicarse…El impacto que siguen teniendo hoy en menor cantidad las firmas de confeccionistas textiles o calzado en cuanto a demanda de mano de obra y personal, éstas son explotaciones con necesidad intensiva de recursos humanos. Visto que Argentina está atravesando nuevas estrategias de desarrollo económico nos inclinamos en pensar que la logística y servicios con las tecnologías pueden tener posibles espacios de radicación para estas inversiones importantes” Decía.

“Se evalúa la radicación en función de la inversión que va a necesitar la nave industrial (maquinaria, cantidad de operarios, etc.) y en lo que tiene que ver con estas primeras experiencias del sector servicios por ahí tiene gran importancia el empleo que van a dar y el capital que se va a aportar. Facilitamos la posesión del terreno para proyectos serios como lo explicamos en el HCD… Somos aliados estratégicos, lo vivimos y lo pensamos así. Para cualquier demanda pueden consultar nuestro sitio web… Nos sentamos mano a mano para allanarle lo más posible y en forma sencilla a una empresa que se va a radicar al Parque Industrial. Lo difícil es no sembrar la duda…hemos escuchado que somos expulsores de inversiones y es una mentira rotunda. Es todo lo contrario porque si no fuera por los esfuerzos que hizo en su momento el intendente Gelené, Coopershoes no hubiera estado trabajando todos estos años acá. Somos un estado presente pero no podemos tener el dinero suficiente como para decirle a cada emprendimiento de Las Flores que tenés el galpón, la maquinaria, la tierra, el estado local no está subsidiando para hacer un galpón de 50 u 80 millones de pesos. La empresa presenta un proyecto y nosotros acompañamos. Está toda la ayuda, después en cuanto a deducción de tasas municipales. Hemos tenido en este tiempo reuniones con cooperativas y privados locales y la vocación del estado municipal es allanar los caminos buscando tasas subsidiadas, créditos para que puedan acceder a infraestructura, etc. Pero el estado no puede tampoco ser un socio”. Remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

