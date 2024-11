Se presentó la 10ma. Fiesta del Cordero Deshuesado

(ver flyer) En el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana de este jueves en el salón rojo municipal fue anunciado oficialmente el evento a realizarse el domingo 8 de diciembre en el paraje rural Rosas y que ya transita por su décima edición. Se encontraban presentes el intendente municipal, Ing. Alberto Gelené, el secretario de Producción, Desarrollo y Turismo, Lic. Cristian Chiodini, el director de Cultura municipal, Juan Saladino el presidente del Consejo de Administración del CPT Nro. 37 Rosas, Claudio Palomeque y Prof. José Cagigas (h), docente del CPT Nro. 37.

Intendente Alberto Gelené: “Es una fiesta importantísima para la identificación de nuestra ciudad y de la localidad de Rosas, del CPT número 37 y del partido de las Flores. También valorar el trabajo y el esfuerzo puesto de manifiesto durante todo el año para concluir en un evento que tiene una base educativa cultural y fundamentalmente productiva para nuestra ciudad. A través de de la acción que tiene el Centro de Producción Total 37 como proyecto educativo, inclusivo, rural y productivo se ha generado desde ese hace 10 años ésta gran fiesta que identifica la producción pero también incluye la cultura, nuestras tradiciones, el encuentro, la amistad y el turismo. Para mí es un gran gusto no sólo presentarlo sino invitar a todos a ser parte de la fiesta a pesar de que ya hay una gran convocatoria que va a colmar no sólo el lugar tradicional de su realización que es, como siempre, sobre las vías del ex ferrocarril Roca” .

Claudio Palomeque (presidente del Consejo de Administraicón del CPT Nro. 37): “No es fácil pero bueno con un gran equipo como el que tenemos en Rosas hemos podido llegar a la décima fiesta. La verdad que hay una expectativa muy linda. La gente no para de llamar y preguntarnos por la Fiesta. Muchísima gente de afuera como así también local. Para nosotros es importantísimo que la gente quiera venir o esté esperando al 8 de diciembre. Hay mucho trabajo previo que no se ve que gracias a ese gran equipo que hemos formado, que hemos hecho y que realmente tenemos la camiseta puesta del CPT. Para mí que hoy me toca circunstancialmente pasar como presidente me siento orgulloso. Desde el día uno que estoy siempre he tenido todo el apoyo y desde el municipio siempre tuvimos las puertas abiertas. Tendremos seguramente 120 corderos puestos en los diferentes asadores. Quizá un poco más para ese día”.

Cristian Chiodini (secretario de Producción, Desarrollo y Turismo): “Esta fiesta se ha ganado merecidamente un espacio en nuestro calendario de actividades turísticas desde hace 10 años. Tiene un apoyo importante del estado municipal porque consideramos que éstas actividades programadas ya sean deportivas o culturales como es este caso y sobre todo con el nexo que tiene la Fiesta del Cordero con la producción lo merecen. Este evento nos va a engalanar este fin de semana y es así que nosotros desde los aspectos productivo y turísticos también nos enorgullece contar con el calendario de actividades con esta importante Fiesta sobre todas las posibilidades que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con el Ente de Turismo que estamos trabajando mucho en difusión y en apostar al turismo recibiendo visitantes de nuestra comunidad. Estos acontecimientos programados realmente significan un valor extraordinario para nuestra comunidad en el caso de Rosas como fue también hace días atrás la Fiesta del Lechón en Pardo. Esta fiesta realmente trasciende de gran manera el espacio geográfico prácticamente llega a toda la provincia y más. Para nosotros va a ser también un gusto acompañar este con el stand de Turismo de la Municipalidad. Hemos convocado también al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Área de Turismo de la provincia de Buenos Aires que nos va a estar acompañando con un stand de “Recreo”. También se han podido tener las gestiones para que el programa “Fiestas Argentinas” que es un programa de alcance nacional que se ve en la Televisión Pública esté levantando imágenes y difundiendo toda la Fiesta”.

José Cagigas (h). “Es una alegría muy grande poder anunciar otra nueva edición de la fiesta y ni más ni menos que la décima que nos toca en esta oportunidad. Lo que se originó en un aula con un trabajo de una de las herramientas de la alternancia que la que trabajamos en los CPT Nro. 37 dio frutos tomó fuerza y hoy estamos orgullosos de poder demostrar que el trabajo áulico puede lograrse y puede también llevarse adelante una fiesta de esta magnitud teniendo a la parte pedagógica que es lo que nos compete a nosotros”.

Juan Saladino (director de Cultura): “Son 10 años de mucho trabajo y qué bueno Fiestas Argentinas lo refleje lo comunique y lo transmita para que gente de otras localidades conozca y siga conociendo Las Flores con este nutrido calendario de eventos que estamos teniendo últimamente. Una vez que conocen Las Flores quedan enamorados. Mucha gente que viene a la fiesta del cordero ya ha estado años anteriores y hay gente que ha venido todas las ediciones y lo seguirá haciendo porque se come bien, se los atiende bien y hay un gran nivel de espectáculos en un ámbito rural realmente hermoso. Con respecto a lo que es el calendario artístico lo que vamos a tener ahí en el escenario va a haber de todo un poco. Tango Folklore, Tango, Cumbia, Chamamé y artistas que van a pasar como por ejemplo Claudia Lomenia, Alejandro Fernández, Esteban Laborde, Los magníficos del Litoral, Maia Sancho y la presencia de Gastón en Banda. Habrá Paseo de Artesanos y Feria también para adquirir productos locales”.

About The Author