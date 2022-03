Se realizó la apertura de ciclo lectivo en el CEF N° 6

Con la presencia del Director Provincial de Tecnología Educativa Prof. Iván Thisted, jefes distritales del área profesora Yolanda Cejas y Alfonsina Ordoñe, directivos de distintos niveles y autoridades educativas locales, dio formal comienzo en la tarde del lunes la actividad del presente año en el edificio ubicado en Gral. Paz y Moreno. El discurso de apertura estuvo a cargo del Prof. Federico Dirazar, director del CEF Nro. 6. “La verdad es una satisfacción enorme poder reencontrarnos en este inicio del ciclo lectivo 2022 donde todos anhelábamos este encuentro tan esperado en un lugar tan importante como es la escuela. Este acto representa de alguna manera el inicio de todas las modalidades de nuestra región y nuestra querida provincia”. El secretario de educación, Prof. Rogelio Díaz, expresó que “es un placer estar inaugurando este ciclo lectivo de manera simbólica pero con un gran acompañamiento como es el caso de Iván con quien tuvimos la posibilidad de recorrer varias escuelas rurales de nuestro distrito que ya cuentan con conectividad y esto es un orgullo para todos los docentes”. “Los centros de educación física presentan una larga trayectoria de gestación, inserción y consolidación dentro del sistema educativo provincial complementando y ampliando la ofrecida por la escuela”, indicó a su vez el , indicó a su vez la Prof. Yolanda Cejas, jefa distrital. Por último, Tishted sostuvo que “agradezco a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa del CEF Nro 6 de Las Flores. Agradecer, en primer lugar, el esfuerzo de estos dos últimos años. Jamás pensamos en la posibilidad en aquel momento que una pandemia nos iba a distanciar. Este 2022 marca el regreso a clases en esta ciudad y en toda la provincia, de punta a punta. Con la tranquilidad y seguridad que cada distrito tuvo y tendrá el acompañamiento de nuestra Dirección porque no se trata de cualquier retorno. Es que hemos atravesado algo inesperado, doloroso que para muchos de nosotros significó pérdidas personales y también colectivas, de distinto tipo. Aprendimos dos grandes cosas: una es que no podemos solos. Porque si uno solo se vacuna no pasa nada, si nos vacunamos todos construimos una sociedad solidaria”.

Director CEF Federico Dirazar

Prof. Rogelio Díaz (secretario de educación)

Prof. Yolanda Cejas (Jefa Regional Distrital)

Prof. Iván Thisted (Director Provincial de Tecnología Educativa)

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram