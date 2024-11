Se realizó una reunión vecinal por control de motos y ruidos molestos

Con la presencia de un grupo de vecinos que viven en inmediaciones de Plaza España como así también de autoridades locales se llevó a cabo en la tarde de este miércoles en un domicilio particular de calle Pueyrredón al 200 una reunión que fue convocada a través de las redes sociales. Durante el encuentro las mencionadas autoridades -entre ellas el secretario de gobierno municipal, Dr. Ricardo Spinelli, el director de Tránsito, Sebastián Ecilapé y el Jefe de la Policía Comunal, Crio. Miguel Paul- escucharon los pedidos de quienes sufren a diario esta problemática. «De nuestra parte, y la comunidad lo sabe, estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a disposición para intentar minimizar esta realidad de las motos y sus ruidos que molestan casi a diario», sostuvo el Dr. Spinelli a la 91.5 una vez culminada la reunión. «A nosotros se nos hace imposible vivir tranquilos en ésta zona. Yo vivo sobre calle Las Heras justo enfrente a la Plaza. Hasta fui personalmente a pedirles a los pibes de las motos que paren y ellos se te ríen en la cara», contó Selva, vecina del lugar. Finalmente, los vecinos firmaron un acta solicitando «la urgente necesidad de medidas efectivas e inmediatas para garantizar la tranquilidad en nuestros hogares y que los conductores de motos y autos no se manejen con la impunidad que hasta el momento no ha sido controlada». Una copia del acta fue entregada a las autoridades presentes en el lugar.

