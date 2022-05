Sebastián Silva director del C.E.P.T Rosas: “Un edificio propio sería el sueño”

Ex docente de la institución ahora desempeñándose como flamante director del C.E.P.T. de Rosas. Conversamos estrenando el sistema de comunicación vía WhatsApp, ya que la localidad no cuenta con conectividad telefónica masiva. En la conversación, Silva explicaba:

Soy docente hace 8 años ingresando en el Área de Producción, hace unos días tuvimos un coloquio con un proyecto de trabajo y hoy estamos en este gran desafío, es una suplencia ya que Leo Bulzomi licenció para ser consejero escolar. Se ha ido creciendo muchísimo y se ha instalado en cuanto a su sistema de trabajo, creció en matrícula, espacio y propuestas, es retomar la actividad y todo lo que se ha hecho hasta el momento, no sólo promover esto, no es solo una propuesta pedagógica sino comunitaria, es también tratar de mejorar la calidad de vida de la familia rural, estaremos trabajando para sostener lo que se ha hecho hasta ahora sino promocionar a la calidad de vida del hombre del campo. El modelo de la producción es que se promueve actores políticos en el campo para que diagnostiquen sus necesidades y puedan lograr alcanzar esas propuestas, sueños y metas e ir en pos de la mejora de condiciones de vida, laboral, etc. Es un proyecto productivo porque todo viene de la mano de la producción pero también tiene que ver con dar respuesta a varios temas, es un centro educativo con propuesta pedagógica pero está enmarcada en un programa que es la producción total que también apunta a cuestiones sociales.

Estamos trabajando en dos ejes, en parte la escuela ha ido creciendo muchísimo en cuanto a instalaciones que se han mejorado con diversos actores, estamos en condiciones pero está quedando chico, porque la matrícula ha crecido por la obligatoriedad de los chicos del último año al incorporarse 7mo, el municipio nos cedió la parte de enfrente donde era la delegación municipal para ampliar los espacios áulicos, es resolver lo inmediato, el espacio y la comunidad, estamos comenzando a gestionar un proyecto para “un edificio propio sería el sueño”, resolvería las necesidades con espacio que requiere un sistema pedagógico como el nuestro. Ya muchos saben ellos están en la escuela una semana y quince días en su casa, nosotros sí o sí necesitamos matrícula de gente que vive en el campo, no tenemos la posibilidad de tomar alumnos que vengan de ámbitos urbanos. Sobre el armado la fiesta del cordero deshuesado, dijo: Es una fiesta que nos sirve muchísimo para generar espacios, es agenda de trabajo de todos los años. Hace tiempo que la venimos realizando y eso nos da experiencia para muchas cosas, vamos a hacer un festejo por los 10 años del C.E.P.T. Es un doble desafío, organizar y asegurar la Fiesta del Cordero Deshuesado y le sumamos este evento en el cual ya empezamos a trabajar. Se viene un nuevo consejo de administración: Tenemos un Consejo de Administración con integrantes que intervienen en la participación de los espacios, intervienen en esos aspectos también y es fundamental para nosotros ya que sin el Consejo no podríamos realizar todo lo que hacemos hoy en día. Esta semana pudimos viajar a la Feria del Libro con apoyo fundamental del municipio, esta semana vamos a celebrar en asamblea con un nuevo consejo de administración. Ellos conocen bien el proyecto y con esta asamblea tendremos más reuniones para saber para dónde seguimos enfocándonos..

