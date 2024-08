Senasa solo habilita 3 muestras de aves de corral para lo que resta del año

Luis Pucci de la Comisión Sur del Salado, institución que nuclea a los productores avícolas de Ayacucho, Rauch y Las Flores hablo con FM ALPHA sobre la realidad del sector, donde las muestras de las aves de corral se encuentran limitadas para su exposición.

“La resolución del Senasa viene del año pasado, venimos hablando con Senasa donde hemos formado una comisión de 30 instituciones a nivel nacional, y nos han recibido sus técnicos y mantuvimos varias reuniones, ellos no querían habilitar las exposiciones por diversas cuestiones, el status sanitario a nivel país para la venta de los productos avícolas industriales, los últimos meses en reuniones virtuales nos han habilitados 3 expo a nivel nacional, una en Bahía Blanca a fin de mes (28 de agosto al 1 de setiembre) luego la Fiesta del Ave de Raza en Rauch, a mediados de septiembre (segunda semana) y una en La Plata a final de mes, son las tres instituciones que fueron seleccionadas y que tienen capacidad, igual Senasa está muy firme. Hemos tratado de explicarles que nuestros animales no hemos tenido ningún foco del virus, esto es distintos, criamos los animales en jaula con alimentación especial, nos miraban distintos, nosotros bañamos los animales, ellos tiene experiencia en animales de producción masiva, nos están conociendo y en movimiento…” Sobre la posibilidad de que un profesional veterinario certifique la calidad de los animales al ingreso, dijo: Senasa al tener la autoridad de policía sanitaria a nivel nacional, emite como última palabra en todo, no permiten que ningún veterinario que no sea de ellos trabaje, nos piden un análisis tipo PCR muy costoso, no tenemos ganancia en demasía, es una reunión de amigos productores, en Martínez, Pcia. de Buenos Aires, hay un laboratorio solamente, y tienen que ir los veterinarios de Senasa, sacar las muestras y enviarlas ahí, igual le pasa a un productor de Salta, tiene que enviar el análisis a Martínez con todo el trastorno que es… Ahora, nos exigen una vacuna que la dábamos, Palermo lo exigía como organizadora, la dábamos, mandábamos los certificados para exponer, Senasa nos exige esa vacuna, es en forma anual, ellos no sabían que aquí damos más de 11 vacunas anuales por una cuestión sanitaria nuestra, para criarlos bien y estén presentables en una exposición, estén protegidos…” Decía Pucci

Audio de la entrevista

About The Author