Si la lluvia lo permite se jugará la última fecha

7 horas atrás Fm Alpha

Finalizará hoy domingo la primera rueda del campeonato oficial de primera división. Jugarán en el estadio de Ferro a las 17 hs el local y Atlético Las Flores con transmisión de FM ALPHA 91.5. En el CEF N° 6, también a las cinco de la tarde, se cruzarán El Hollín-Barrio Traut, mientras que 20,30 Hs jugarán Juventud Unida y El Taladro en cancha albirroja.
Por Flavio Iacomini
Esta tarde en tres canchas habrá futbol de la divisional superior y se completará el calendario de la primera rueda.
En el estadio “27 de Abril” de los ferroviarios, los albicelestes recibirán a las cinco de la tarde Atlético Las Flores. Este encuentro será trasmitido por la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.
En tanto, en el mismo horario, pero en el CEF N° 6, habrá un choque por demás interesante entre El Hollín y Barrio Traut. Antes desde las 15 jugarán los equipos de estos mismos clubes pero en divisional Reserva.
La séptima fecha, final de la primera rueda, se completará desde las 20,30 cuando en cancha de Juventud Unida, los locales se crucen con El Taladro. En el estadio de 25 de Mayo y Azul, antes desde 16,30, jugarán Juventud Unida-El Taladro en primera división del Fútbol Femenino, mientras a las 18,30 lo harán las divisionales reservas albirrojas y verdes.

