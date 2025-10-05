Nueva joya del fútbol florense

Se llama Valentín Odera Boetto y es el arquero de Juventud Deportiva. En cuatro partidos en primera división solo le convirtieron un gol y de penal. Por sus condiciones, no solo pinta para crack, también ya asoma para consolidarse como uno de los grandes logros del trabajo de inferiores del futbol amateurs de nuestra ciudad.

Por Flavio Iacomini

“No hay dudas que el pibe ataja muy bien. Veremos que pasa más adelante” es la opinión de varios y es lógico.

En nuestro futbol no rentado, afiliado al Consejo Federal de AFA a través de la Liga de Futbol de Las Flores, puede pasar de todo, algo que también es lógico.

Lo cierto, es que el 17 de Agosto pasado, en el CF N° 6, en la primera división de Juventud Deportiva debutó en el arco un chico de 16 años que en el torneo Apertura, en la Sub 17, había jugado tanto de arquero como de marcador central, puesto donde también mostró condiciones.

Valentín Odera Boetto, de la mano de sus técnicos Luciano Borda y Diego Rodríguez, llegó a la divisional superior en un partido donde el resultado entre el “Depor” y los amarillos de Dardo, ese día, resultó 0 a 0.

A la fecha siguiente, de nuevo su arco termino sin goles, al otro domingo ante El Hollín lo mismo y recién el domingo pasado el zurdo Nicolás Patrault de tiro libre penal pudo meterle un gol a pesar de la estirada del joven uno que le adivinó el palo y casi se lo ataja

Pero, más allá de lo anecdótico del caso, el chico es producto del trabajo que los clubes de nuestra ciudad, a través de sus D.T y sus profes, realizan con amor y pasión por el desarrollo de cada uno de sus lugares.

Según cuenta su mamá Agustina, su ídolo, empezó de niño a los 3 años en la escuelita “Gambetita” de Juventud Unida. En el 2019 pasó a Ferro, club en donde jugó hasta el año pasado, para este año iniciar su actividad futbolística en Juventud Deportiva.

A los 16 años, ya mide 1 metro 75 centímetros y pesa 70 kilos, por lo que si sigue creciendo no hay dudas que tendrá un físico espectacular para el puesto, donde cada vez que vas arriba a buscar la pelota los centrales de 80 kilos te atacan por los flancos y hay que aguantar cada embestida.

Si se analizan fino las condiciones del pibe, es seguro tanto en el juego aéreo y de condición elástica cuando le patean a los palos. Achica bien en las salidas. El domingo pasado le tapó un mano a mano a Tomás Osterrieth cuando el siete de Juventud Unida enfilaba para el arco y hasta ahora su mayor virtud es que lo “fusilan” y no da rebote, la pelota queda en sus manos o con los antebrazos la deja muerta a su lado.

El futbol de Las Flores con sus 90 años de historia a cuestas, con marchas y contramarchas, con dimes y diretes de todos los colores y con un esfuerzo descomunal de todos su hacedores, es merecedor de estas apariciones de sus pibes. Ya hay varios que pintan en cada club en esta etapa de recambio generacional para soñar con sostener lo hecho y pensar también en un futuro mejor.

Razón por lo que aquellos que desde hace tantos años van durante cada fin de semana a ver futbol del nuestro, se regocijan cuando ven un pibe de las condiciones de Valentín Odera Boetto.

Días pasados, al final de un escrito de la crónica del partido Deportiva-Juventdu Unida, Sergio, un amigo de la adolescencia, en el muro escribió “Excelente el arquero de Juventud Deportiva” y miren que “La Picho” de esto sabe.

El juvenil arquero albiverde y tal como debe ser, seguro será dueño de sus elecciones y de su propio destino.

Valentín Odera Boetto, el escorpiano que el próximo 16 de Noviembre cumplirá 17, que va a la Escuela Secundaria N° 3 y que hace la vida de un chico de pueblo rodeado de su familia y amigos, entrena y construye sus sueños.

Esto de ir tantas veces el cántaro a la fuente hay veces que resulta. En el futbol de Las Flores, en los tres palos, hay una nueva joya. Se brinda y se lo felicita por ello.

Por eso, que con sonrisas, por el enorme trabajo de tantos, desde nuestro futbol se lo celebra

