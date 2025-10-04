4 de octubre de 2025

HCD:Jornada de Actualización sobre Cuota Alimentaria con Perspectiva de Género.

Este viernes 3 de octubre se realizó en el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores la Jornada de Actualización sobre Cuota Alimentaria con Perspectiva de Género.
La actividad fue organizada por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y contó con la disertación de la Lic. y Perito en Trabajo Social Maru Breard, la Abogada Dra. Erica Pérez y el Abogado Mediador y Docente Dr. Javier Pablo Heredia.
Durante la jornada se abordaron distintos ejes orientados a construir herramientas con perspectiva de género para profesionales y para la comunidad en general.
En ese marco, se destacó la importancia de la Ley 15.520, que introduce un nuevo procedimiento de alimentos en la Provincia de Buenos Aires. Sus modificaciones requieren instancias de formación, difusión y fortalecimiento institucional, con el fin de brindar recursos legislativos y comunitarios que permitan abordar el incumplimiento del deber alimentario en el ámbito municipal, y favorecer la apropiación de estos cambios por parte de quienes integran el sistema de justicia y los espacios comunitarios.
Estas instancias resultan fundamentales para reflexionar sobre el rol de los Concejos Deliberantes en la promoción activa del derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, así como para fortalecer redes locales entre áreas legislativas, oficinas de género, defensorías y juzgados de paz.
Finalmente, corresponde destacar la organización de la concejal Cecilia Bugatti, quien articuló la conexión entre la estructura provincial y el HCD de Las Flores, posibilitando la realización de una charla enriquecedora para abogados, trabajadores sociales, concejales y público en general.

