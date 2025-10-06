6 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Sin atención en la Cooperativa Eléctrica este viernes 10

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

La Coopertiva de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa que, por disposición del Gobierno Nacional el feriado del 12 de octubre, denominado nuevamente como “Día de la Raza”, se traslada al viernes 10, por lo cual no habrá atención al público en nuestras oficinas. Sin embargo, la guardia de energía permanecerá activa para atender cualquier emergencia que pueda surgir en el teléfono 2244-442063. Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y renovamos nuestro compromiso con la comunidad y los valores cooperativos.

Recordamos los medios de pago disponibles:
✅ PAGO PRESENCIAL
Liga de Comercio e Industria – San Martín 393
RIPSA Pagos – Av. San Martín y Azul.
Sucursales de Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago y Pronto Pago

✅ PAGO ELECTRÓNICO
Link Pagos
Banelco (Santander y Galicia)
Cuenta DNI y Mercado Pago (con código de pago electrónico)

✅ TRANSFERENCIA BANCARIA
CBU: 0140332701706400199780
Alias: COOP.ELECTRICA.LF
Enviar comprobante a: cobranzasexternascelf@gmail.com
Se considera la fecha de acreditación como fecha de pago.
CAJA DE LA COOPERATIVA – Administración (Por esta semana)
25 de Mayo 513
Martes, jueves y viernes – de 8:00 a 13:00 hs.

También recordamos que contamos con el sistema de autogestión en nuestra web para administrar tus suministros: Ingresá a https://coopelf.com.ar/autogestion

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Este fin de semana se encuentran los chivos en Las Flores

1 hora atrás Fm Alpha
7 minutos de lectura

BM – lunes 6 de octubre

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en la Copa «Roberto Rodríguez» en San Luis

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Este fin de semana se encuentran los chivos en Las Flores

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sin atención en la Cooperativa Eléctrica este viernes 10

2 horas atrás Fm Alpha
7 minutos de lectura

BM – lunes 6 de octubre

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en la Copa «Roberto Rodríguez» en San Luis

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.