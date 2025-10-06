Sin atención en la Cooperativa Eléctrica este viernes 10

La Coopertiva de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa que, por disposición del Gobierno Nacional el feriado del 12 de octubre, denominado nuevamente como “Día de la Raza”, se traslada al viernes 10, por lo cual no habrá atención al público en nuestras oficinas. Sin embargo, la guardia de energía permanecerá activa para atender cualquier emergencia que pueda surgir en el teléfono 2244-442063. Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y renovamos nuestro compromiso con la comunidad y los valores cooperativos.

Recordamos los medios de pago disponibles:

PAGO PRESENCIAL

Liga de Comercio e Industria – San Martín 393

RIPSA Pagos – Av. San Martín y Azul.

Sucursales de Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago y Pronto Pago

PAGO ELECTRÓNICO

Link Pagos

Banelco (Santander y Galicia)

Cuenta DNI y Mercado Pago (con código de pago electrónico)

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 0140332701706400199780

Alias: COOP.ELECTRICA.LF

Enviar comprobante a: cobranzasexternascelf@gmail.com

Se considera la fecha de acreditación como fecha de pago.

CAJA DE LA COOPERATIVA – Administración (Por esta semana)

25 de Mayo 513

Martes, jueves y viernes – de 8:00 a 13:00 hs.

También recordamos que contamos con el sistema de autogestión en nuestra web para administrar tus suministros: Ingresá a https://coopelf.com.ar/autogestion

