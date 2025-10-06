Este fin de semana se encuentran los chivos en Las Flores

Por esto, nos comunicamos en la mañana del lunes con Leandro Laguzzi, miembro organizador de la llegada de los Chevrolet a nuestra ciudad.

“Estamos organizando algo que es una locura, es la pasión de uno, juntarse con un grupo de gente que te sigue y es lo que estamos haciendo desde hace unos meses 8 familias, y será el 1er. Encuentro en Las Flores después de hace casi diez años…” comenzaba diciendo Laguzzi.

“Vienen de visitar de lugares como Salta, Córdoba, Chascomús, Lincoln, Bragado donde hay encuentros similares…vas conociendo gente y te vas entusiasmando…A uno siempre le gustaron los fierros, nada que ver lo que uno hace, se da que uno es simpatizante de una marca y se hace con mucha pasión. Chevrolet tiene muchas cosas lindas, todos los modelos te dan mucho placer…El encuentro de acá lo vamos a hacer el fin de semana que viene en el Parque Plaza Montero, como el viernes 10 será feriado seguramente llegarán los primeros, a las 9hs. del sábado hacemos la apertura recibiendo los autos, y a las 10hs. será un desayuno general en la laguna, luego en un local de Belgrano y Rivadavia (Cultura Cervecera) haremos una exhibición, luego una caravana y una exposición sobre Gral. Paz a la altura del Banco Nación y por la noche una cena de camaradería en el Club Juventud Unida. El domingo también un desayuno y después de las 14:30hs. un par de vueltas en la laguna, intercambio de presentes y el cierre de la muestra frente a la municipalidad, por ahí con algo de música en vivo. Esperemos que no llueva…Hacemos todo de corazón, trabajando mucho. Con el valor de la tarjeta pagamos el club, catering, folletería, etc. ..En las charlas se habla de todo sobre todo de cada modelo y cosas que pasan en la exhibición, también tenemos una modalidad SOS donde si tenés algún problema en algún viaje o en alguna ciudad desde el grupo con el auto salen en auxilio a socorrerte. Es algo que hacemos entre todos…Van a venir modelos lindos y a los que tienen vehículos de esa marca también los invitamos para que también se acerquen y se sumen al grupo en el estado que sea, con tener un vehículo de la marca y puede participar…” Remarcaba Laguzzi.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A LEANDRO LAGUZZI

