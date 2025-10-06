UPCN Las Flores junto al Día de las Infancias

UPCN Las Flores junto al Día de las Infancias1 minuto de lectura
UPCNBA Las Flores celebrará con los más chicos el Día de las Infancias el próximo viernes 10 de octubre a partir de las 15:30hs. hasta las 18hs. en el Centro Recreativo «Néstor Kirchner». El evento estará destinado a los hijos/as de los afiliados hasta los 12 años. La tarde los esperará para disfrutar de juegos, actividades físicas, sorteos y regalos, en un ambiente para disfrutar en familia. La propuesta busca brindar un espacio que nos encuentre juntos y reforzando, de esta manera, los vínculos y lazos comunitarios.