UPCN Las Flores junto al Día de las Infancias

UPCNBA Las Flores celebrará con los más chicos el Día de las Infancias el próximo viernes 10 de octubre a partir de las 15:30hs. hasta las 18hs. en el Centro Recreativo «Néstor Kirchner». El evento estará destinado a los hijos/as de los afiliados hasta los 12 años. La tarde los esperará para disfrutar de juegos, actividades físicas, sorteos y regalos, en un ambiente para disfrutar en familia. La propuesta busca brindar un espacio que nos encuentre juntos y reforzando, de esta manera, los vínculos y lazos comunitarios.

