Canotaje: Las Flores fue escenario del Campeonato Provincial de Velocidad

Canotaje: Las Flores fue escenario del Campeonato Provincial de Velocidad2 minutos de lectura
Alrededor de 400 palistas fueron protagonistas este fin de semana de la segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad que se llevó a cabo en la laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero, organizada por Canotaje Las Flores, con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.) y con gran colaboración de la Municipalidad de Las Flores. Fueron dos jornadas intensas a pura competencia. El clima acompañó el sábado con un día espectacular en tanto el domingo, a pesar de la lluvia y el descenso de temperatura, los deportistas brindaron un muy buen espectáculo, dejando todo en esta regata que fue declarada de Interés Municipal. Con respecto a la participación de los florenses, es importante destacar que lograron puestos de privilegio: Tiziano Sosa (Preinfantil: 3° en K2 -1.000 m.- con David Saucedo de Náutico Hacoaj), Lara Solange Pardo (Infantiles: 3° en K2 -1.000 m.- con Britany Buer de San Fernando), Francisca Abrego (Menores “A”: 1° en K1 y 4,30 m. -2.000 m.- y 1° en Menores K2 2 -2.000 m.- con Ana Paula Torres Díaz), Ana Paula Torres Díaz (Menores “B”: 1° en 4,30 m. -2.000 m.-), Lucía Monfort (Cadetes: 3° en K2 -500 m.- con Pierina Di Federico de Hispano Argentino), Juan Ignacio Cáceres (Senior: 2° en K2 -500 m.- con Iván Díaz y 2° en K1 -500 m.-), Malcon Maciel (Senior Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-), Agustín Montalbetti (Senior Promocional: 2° en 4,30 m. -3.000 m.-), Roberto Sosa (Master “A” Promocional: 2° en 4,30 m. -3.000 m.-), Ricardo “Piojo” Carpinetti (Master “G”: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-); Juan Ignacio Cáceres, Iván Díaz, Jacinto Torres Díaz y Agustín Gini (Libre -Cadete/Senior-: 2° en K4 -500 m.-), Hugo Rosas (Master: 3° en K4, bote combinado con Tandil y Gral. Villegas), Aldana Canteli (Master: 1° en K4 -500 m.- bote combinado con San Fernando y Mar del Plata), Carla García (Senior Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-) y Cristina Rozycki (Master “E” Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-). Además, los florenses estuvimos presentados por Ruth Arballo, Luca Carpinetti, Camilo Torres Díaz, Mikeas Maciel, Tomás Adorno Cárdenas, Guillermo Supatto, Domingo Scarpitti, Francisco Gutiérrez, Dilan Bátiz, Santiago Contreras y Patricia Del Giovannino.