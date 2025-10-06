9na. Muestra Distrital de Orientación para la Educación y el Trabajo

La misma se llevará a cabo este jueves 9 de octubre del corriente de 9 a 15:30 horas en el Veredón Juan Manuel de Rosas de Plaza Mitre. Allí, distintas instituciones educativas exhibirán sus propuestas para que alumno/as de Nivel Primario y Secundario puedan conocer las diferentes modalidades y optar de acuerdo a sus intereses. Dicho evento se enmarca en una línea de trabajo desde la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social que promueve la permanencia de los estudiantes en el Sistema Educativo como espacio de preparación y construcción de un “Proyecto de Vida” que articule saberes escolares y prácticas socialmente productivas para la inclusión.

