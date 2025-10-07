Refugio circular es la nueva planta de reciclado en Bariloche para disminuir los residuos y generar puestos de trabajo

Bariloche ya cuenta con una planta de reciclado llamada “Refugio circular” que llevan adelante un grupo de jóvenes que, en 2019, comenzaron a reunirse con la idea de darle forma a varias iniciativas vinculadas al medio ambiente. El desafío, en esta ocasión, fue reducir el nivel de basura que llega al vertedero y, por otro lado, generar una fuente de trabajo. “Lo que para algunos es basura, para otros es una fuente laboral. En este emprendimiento, somos principalmente mujeres en situaciones vulnerables. O bien que no terminaron el secundario o fueron madres jóvenes y, hoy, con 28, 29 años, quedan por fuera del sistema laboral”, señaló Jenifer Navarro, una de las fundadoras de la organización Jóvenes por Bariloche e integrante de Refugio Circular, ubicado en un predio de la calle Quinchamali 784 en el barrio El Frutillar, al sur de Bariloche.

Fuente: Río Negro

