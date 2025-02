Solo 11 milímetros en lo que va de febrero

Y la añorada lluvia no llega…el ser humano que cultiva la tierra tiene un ruego diario, que la lluvia le llegue en tiempo, dosificada y que le de la humedad justa para que la siembra sea lo más fructífera posible. El año pasado en el anual no llegó a los 1050 mm, lluvia que se dio bastante bien en agosto 2024 porque precipitaron casi 100 milímetros, esto allanó el camino para la gran siembra de septiembre. Después siempre fue una súplica ya que en octubre no llovió directamente, un buen aguacero fue noviembre con 175 mm. En diciembre precipitaron 66 milímetros, enero 2025 10 mm con mucho calor y viento que seca inmediatamente, y en este tercio de febrero ante la gran sequía, solo han caído 11 mm. En gran parte, hoy el campesino solo espera que la perdida no supere la inversión.

Lamentablemente, los distintos portales, inclusive los mas especializados no han podido dan un pronostico relativamente certero, ya que lo que se anuncia, no sucede mayormente, y la atmosfera nos sigue sorprendiendo como la tormenta desatada hoy a las 3.30 de la madrugada.

