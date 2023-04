Sub-DDI de Las Flores y la región logran desarticular banda dedicada al robo de vehículos

En el día de ayer miércoles personal de Sub-DDI Las Flores efectivizó un total de cuatro allanamientos con resultados altamente positivos en virtud de haberse acaecido con fecha 21/03 cte. personal de Dest. Vial II de G. Alvear, realizando operativo interceptó en R.N 205 Km. 239 a camión Mercedes Benz, el cual transportaba como carga vehículo Fiat Toro y vehículo Citroën C4 Lange, constatando que ambos rodados poseían Pedido Secuestro Activo, el último con chapas patentes y cédula de identificación apócrifa, quedando el chofer aprehendido. Profundizada la investigación por personal de esta Sub-DDI se logró probar la existencia de una organización delictiva dedicada al robo, adulteración y comercialización de vehículos robados y los domicilios donde se llevaría a cabo el resguardo y adulteración de su documentación. Atento la prueba aportada a la pieza judicial, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Citterio, desde el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de S.S Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul, se extendieran 4 órdenes de allanamiento registro y secuestro. Con fecha 19 cte. mes y año., en las primeras horas de la mañana, dichas mandas judiciales fueron llevadas a cabo en distintos puntos de la provincia de Bs As, más precisamente en las localidades de Pontevedra, Bahía Blanca y Pedro Luro, y otra en localidad de Rio Colorado, provincia de Rio Negro, diligencias que se llevaron a cabo de manera simultánea encabezadas por personal de Sub. DDI Las Flores y demás Sub DDI dependientes la DDI Azul, contando con colaboración de otras dependencias dependientes de SIFJ y de Seguridad como Destacamento Policía Seguridad Vial II de Gral. Alvear, Estación Comunal de Policía General Alvear, y DAIC Gral. Alvear, obteniéndose resultados de sumo interés para la causa, lográndose el secuestro de telefonía celular, un vehículo marca Suzuki Fun y un vehículo utilitario marca Citroën Berlingo, poseyendo estos rodados pedido de secuestro activo (vehículos Robados en el mes de Marzo del corriente), a su vez se constato que el Citroën Berlingo Poseía toda su documentación y chapas patentes apócrifas (vehículo listo para su comercialización), entre otros secuestros. Así también se incautó diferente documentación y chapas patentes apócrifas como mercadería que podría ser producto de diferentes ilícitos. También se procedió a la DETENCION de dos personas mayores de edad integrantes de la “organización”, las cuales se encuentran en custodia en esta Sub DDI, y a disposición del Juzgado de Garantías N° 03 Azul. La pieza judicial caratulada “ASOCIACION ILICITA – ENCUBRIMIENTO AGRAVADO”, tramita por ante la UFI N° 20 de General Alvear a cargo del Dr. Cristian Citterio.

