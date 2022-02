Suteba Multicolor pide que se aclaren las fechas del Inicio Escolar Docente

Mediante un comunicado, la agrupación sindical «Tribuna Docente -Lista Multicolor», opinó sobre el reintegro a las actividades laborales. Los puntos salientes de la nota son:

✅Desde las Seccionales de SUTEBA de Conducción Multicolor realizamos consultas a la Inspectorxs Distritales y Regionales quienes nos respondieron que no había novedades sobre la citación a actividades previas al 14 de febrero, más allá de las referentes a les docentes fortalecedores.

✅Reiteramos que, como ocurre en diciembre, no estamos a disponibilidad del directivo, sino del ente empleador que emite comunicaciones formales con las fechas de citación, y que la figura de cumplir horario no existe en la normativa vigente, por lo tanto no corresponde informar inasistencia.

✅Según lo comunicado por la DGCyE, el 1 de febrero sólo deberían reintegrarse les docentes Fortalecedores de los cargos +ATR y Forte. En el caso de les docentes de Forte, solamente se reintegran el 1 de febrero quienes tengan 30 días de vacaciones, quienes tienen 40 días se reintegran al 11 de febrero.

✅El reintegro al 1 de febrero de les docentes FORTE y cargos +ATR está condicionada a que haya al menos un miembro del Equipo de Conducción a cargo del establecimiento. Quienes tienen 40 días de vacaciones no pueden hacerse cargo de la escuela antes del 11 de febrero porque se encuentran de licencia anual obligatoria.

✅La fecha de citación a actividades laborales se establece en acuerdos de mesas de Cogestión y en el Calendario de Actividades Docentes. El Calendario 2022 aún no está publicado y no hay informe de reunión de Cogestión.

⚠️Ante cualquier consulta comunicate con las seccionales.

CONSEJOS EJECUTIVOS SECCIONALES DE SUTEBA.

Conducción Multicolor.

La Matanza, Tigre, Marcos Paz, Ensenada, Bahía Blanca, Escobar, Madariaga.

31/1/22

