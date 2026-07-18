18 de julio de 2026

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Teatro Del Borde/Adolescentes presenta este sábado «Gran Varieté Gran»

7 horas atrás Fm Alpha

Otra noche de humor con obras protagonizadas por los alumnos de los Talleres de Teatro/Adolescentes, con tres obras cada una, basadas en textos originales de Pablo Albarello. Con dirección de Paula Echalecu, aptas para todo público y entrada a la gorra, la programación de esta propuesta es la siguiente:

Sábado 18 de julio a las 21 Hs:

«Pocketbar», protagonizada por Milena Ríos, Agustín Ramos, Caetana Verteramo y Homero Tamburrino.

«Ansiedad oral», con actuaciones de Mateo Casey, Ranzo Rafeca, Milo Oliveto y Valentino Dodaro

«Perdidas en el baño», interpretada por Guadalupe Ramos, Paz Duarte, Margarita Alvarado y Homero Tamburrino.

Las funciones serán en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores), que cuenta con el apoyo del INT, el CPTI y la Municipalidad de Las Flores.

El ingreso será por orden de llegada.

Redes: @delbordeteatro.

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