Torneo Clausura: El Taladro y El Hollín igualaron 3-3

Un empate que exhibió la paridad existente en el futbol florense. Al “carbonero” se le terminó escapando el triunfo luego de ir dos goles arriba. Segundo Cuburú, un apellido histórico del verde, convirtió el gol del empate a los 35 del segundo tiempo.

(Por Flavio Iacomini)

Comenzó bien el partido el conjunto dirigido por la dupla Eduardo Sandez y Silvio Carpinetti. En quince minutos ya estaba ganando 2 a 0 ante El Taladro, que no podía terminar de hacer pie en cancha ferroviaria. Nahuel García a los 3 minutos de iniciado el encuentro y Maximiliano Canova a los 12, habían convertido para el aurinegro.

José Gioia, de tiro libre penal descontó a los 10 minutos de la segunda parte y después El Taladro, que a través de su D.T Matías Delgado introdujo tres cambios desde el inicio del segundo tiempo, siguió bregando por la búsqueda de posiciones ofensivas a pesar de los kilates del rival que tenía enfrente que también tenía con que volver a golpear de nuevo. El Hollin lo hizo a través del gol logrado por el defensor Luciano López que a los 13 minutos convirtió el tercero. Luego de un centro desde la derecha de Gabriel Cenzano, llegó el gol de cabeza de Braian Lorenzo para poner el 3 a 2. El “Cuchi” metió el frentazo y dejó sin chances al buen aquero Cristian Arce. Esto fue los 25 minutos del complemento. Diez minutos más tarde, a los 35 llegó el golazo de Segundo Cuburú que recién había ingresado. El delantero verde, nieto de Hugo, uno de los fundadores del club, definió muy bien de derecha y la clavó bien arriba en el arco que da sobre calle Avellaneda desatando toda la alegría de la parcialidad de El Taladro que no pierde su ilusión de seguir dando pelea en el torneo. El empate lo volvió a dejar a El Hollín en el segundo lugar en la tabla de posiciones con nueve conseguidos y a la espera de su próximo partido ante Barrio Traut, mientras que El Taladro, con tres puntos, continua último a siete puntos del líder Juventud Unida, equipo albirrojo con el que se topará el próximo domingo.

El Taladro (3): Leonel Daprotis, Vicente Carricart, Patricio Portela, Sergio Caputo, Fernando Montenegro, Bautista Onraita, Santino Rodríguez, Gianfranco Manrique, Alan Patrault, José Gioia, Juan María López. Relevos: Agustín Delgado, Braian Delgado, Valentín Depollier, Braian Lorenzo, Gabriel Cenzano, Isaías Silva, Segundo Cuburú. D.T; Matías Delgado. Ayudante de Campo. Mariano Grimaux.

El Hollín (3): Cristian Arce, Guillermo Tus, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Luciano López, Facundo Zapata, Nahuel García, Emanuel Pedernera, Jonatán Tello, Maximiliano Canova. Relevos: Juan Manuel Aguirre, Braian Fosco, Iván Loustau, Nicolás Suarez, Carlos López, Federico Lizarraga. D.T: Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti.

El árbitro del encuentro fue Carlos Reig de la ciudad de La Plata.

