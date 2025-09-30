30 de septiembre de 2025

Cooperativa Eléctrica: se realizan este martes las Asambleas Electorales de Distrito

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha
(foto archivo) El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 34 del Estatuto Social, se convoca para este martes 30 de septiembre a las 18hs. en el club Juventud Unida (Harosteguy 418) a las Asambleas Electorales de Distrito para quienes ya retiraron sus credenciales.

