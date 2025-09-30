30 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Importante operativo de vacunación este martes en Barrio Traut

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal informa que, debido al hallazgo de un murciélago positivo a rabia en la zona, hoy martes 30 se realizará un operativo de control de foco en las cuadras aledañas al CAPS BARRIO TRAUT. Durante esta recorrida, de 8:30 a 13:00 horas, se vacunarán a todos los perros y gatos mayores de 3 meses. Finalizado el recorrido domiciliario, se continuará con la vacunación antirrábica en un puesto fijo ubicado en la Plaza Avellaneda y 17 de Octubre, también en el horario de 8:30 a 13:00 horas. Se solicita a los vecinos colaborar acercando a sus animales para su correcta vacunación.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Vecinas y vecinos se movilizaron para impulsar un espacio ciudadano sin banderas políticas

60 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Torneo Clausura: El Taladro y El Hollín igualaron 3-3

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cooperativa Eléctrica: se realizan este martes las Asambleas Electorales de Distrito

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Vecinas y vecinos se movilizaron para impulsar un espacio ciudadano sin banderas políticas

60 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Torneo Clausura: El Taladro y El Hollín igualaron 3-3

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cooperativa Eléctrica: se realizan este martes las Asambleas Electorales de Distrito

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Importante operativo de vacunación este martes en Barrio Traut

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.