30 de septiembre de 2025

El pueblito de Neuquén que fue distinguido como destino emergente del año en Argentina

2 horas atrás Fm Alpha

La provincia de Neuquén se llevó una gran noticia en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 que se desarrolla en Buenos Aires: la localidad de Huinganco, en el norte neuquino, fue elegida Destino Emergente del Año en los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (Premios FED). La distinción, otorgada por periodistas y referentes del sector, reconoce el crecimiento y la consolidación de un pueblo al que llaman “el Jardín del Neuquén”, por sus bosques de coníferas, su historia ligada a la actividad forestal y el imponente entorno natural de montañas, ríos y arroyos. En diálogo exclusivo con RÍO NEGRO, el presidente de Neuquentur, Sergio Sciacchitano, expresó su satisfacción: “Estamos muy contentos. Huinganco fue elegido como destino emergente del año y eso nos llena de orgullo. Neuquén consolida año a año su oferta turística, tanto con destinos ya posicionados como con otros que empiezan a crecer, como es el caso del norte provincial”, destacó.

Fuente: Río Negro

