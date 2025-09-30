El pueblito de Neuquén que fue distinguido como destino emergente del año en Argentina

El pueblito de Neuquén que fue distinguido como destino emergente del año en Argentina1 minuto de lectura
La provincia de Neuquén se llevó una gran noticia en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 que se desarrolla en Buenos Aires: la localidad de Huinganco, en el norte neuquino, fue elegida Destino Emergente del Año en los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (Premios FED). La distinción, otorgada por periodistas y referentes del sector, reconoce el crecimiento y la consolidación de un pueblo al que llaman “el Jardín del Neuquén”, por sus bosques de coníferas, su historia ligada a la actividad forestal y el imponente entorno natural de montañas, ríos y arroyos. En diálogo exclusivo con RÍO NEGRO, el presidente de Neuquentur, Sergio Sciacchitano, expresó su satisfacción: “Estamos muy contentos. Huinganco fue elegido como destino emergente del año y eso nos llena de orgullo. Neuquén consolida año a año su oferta turística, tanto con destinos ya posicionados como con otros que empiezan a crecer, como es el caso del norte provincial”, destacó.
Fuente: Río Negro