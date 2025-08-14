14 de agosto de 2025

Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la tercera fecha

18 minutos atrás Fm Alpha

(ver programa completo) El próximo domingo tendrá continuidad el torneo de primera división del fútbol local. En su reunión semanal, la entidad liguista confirmó los encuentros de la próxima fecha. En el estadio del CEF Nro. 6 jugarán desde las 13:30hs. El Taladro-Atlético mientras que a las 15:30hs. lo harán Juventud Deportiva-Barrio Traut. Por su parte, en el estadio de Juventud Unida desde las 15:30hs. se enfrentarán El Hollín-Ferro. Libre estará Juventud Unida.

 

 

