14 de agosto de 2025

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(ver orden del día) Con un orden del día de 17 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la primera sesión ordinaria del mes de agosto. Entre lo más destacado, se tratará un Proyecto de Ordenanza del Bloque TXLF sobre creación Escuela Municipal Jóvenes Conductores. Entre los Proyectos de Resolución, el Bloque Adelante Juntos solicitará la señalización, iluminación y mejoramiento de la Avda. Independencia (sector ingreso a la ciudad) como así también la incorporación al Presupuesto 2026 de la obra pavimentación Avda. Independencia hasta Carramasa y desde Carramasa a Perón. Finalmente, el Bloque LLA pedirá la colocación de cestos basura sector en sector Playón Pista de Patinaje.

Sesion 14 de agosto (3) (1)

