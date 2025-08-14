14 de agosto de 2025

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores convoca a reunión informativa para futuros delegados

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa que se realizará la reunión informativa, con los asociados interesados en ser delegados, hoy jueves 14 de agosto a las 20:00 hs en la sede del Consejo, ubicada en 25 de Mayo N° 513. Durante el encuentro, se brindarán detalles sobre el rol y las responsabilidades que asumen los delegados en el marco de la Asamblea Ordinaria, así como el proceso de elección y la importancia de su participación para el funcionamiento democrático de la cooperativa. Esta actividad forma parte del compromiso del actual Consejo de Administración de promover la participación activa de los asociados, brindando información clara y fomentando el involucramiento en la vida institucional.

Fecha y hora: jueves 14 de agosto – 20:00 hs
Lugar: Sede del Consejo de Administración – 25 de Mayo N° 513

Agradecemos la participación y compromiso con nuestra Cooperativa.

Informamos a nuestros asociados que el viernes 15 de agosto de 2025, feriado puente, no habrá atención al público en nuestras oficinas.

Consejo de Administración
Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

