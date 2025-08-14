BM – jueves 14 de agosto

PROMOVIENDO LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PRODUCTIVA: ACTIVIDADES EN MARCO DE DIPLOMATURAS DICTADAS EN LA CIUDAD En el Salón Rojo del Palacio Municipal se llevó adelante una importante jornada que vincula la educación y el trabajo: se desarrolló la Charla Informativa de la Diplomatura en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos, y se hizo la entrega de certificados de la Diplomatura de Vinculación en Producción de Hortalizas, ambas propuestas de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El intendente Alberto Gelené, en su mensaje de apertura, destacó el trabajo articulado entre la gestión municipal, la mencionada Universidad y las posibilidades que brinda el programa PUENTES de generar ofertas formativas universitarias para la comunidad florense. “Priorizamos continuar fortaleciendo la educación superior, con oportunidades para nuestros vecinos, y seguir desarrollando carreras de grado, tecnicaturas y diplomaturas, fortaleciendo así el entramado socio productivo local”, manifestó el intendente. Por su parte, el secretario de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Dr. Julián Dércoli, valorizó la importancia de la vinculación y subrayó los lineamientos que persigue la universidad, contribuyendo al acceso al conocimiento académico en las comunidades. La charla informativa estuvo a cargo de la coordinadora Lic. Andrea Romero, quien explicó el plan de estudios de la Diplomatura pronta a dictarse, la cual está orientada a aquellas personas que poseen emprendimientos en marcha o ideas – proyectos a desarrollar. A continuación se realizó la entrega de Certificados a estudiantes de la Diplomatura en Producción de Hortalizas que contó con 18 egresados. La entrega mencionada fue precedida por las palabras del coordinador de la Diplomatura, Ing. Fabricio Zeoli y del estudiante Emilio Civale.

Estuvieron presentes el secretario de Educación, Rogelio Díaz; el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; la directora de Políticas Educativas, Silveria Gimenez; el director de Asuntos Agropecuarios, Damián Dulau y la directora de Vinculación Educativa de la UNAJ, María Elena Zambella.

CHARLA SOBRE USO Y CONSUMO DEL AGUA POTABLE EN ESCUELA TÉCNICA En marco de las distintas acciones que se desarrollan desde la Secretaría de Salud Pública, se llevó a cabo una charla en la Escuela Técnica dirigida a estudiantes de 1er. año y en contexto del Proyecto Interdisciplinario «Aljibe» que están llevando a cabo. La charla estuvo a cargo del inspector Juan Buiese de la Dirección de Bromatología y de las Licenciadas en Nutrición Juliana Calandrelli y Julieta Onraita. En el encuentro se puso en relevancia la importancia del uso y consumo de agua potable, higiene de manos, para que los jóvenes crezcan con buenos hábitos, que consuman más agua reemplazando otro tipo de bebidas y que tengan una alimentación segura para asi evitar enfermarse.

