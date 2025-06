Torneo Pre-Federal: Ferro, ya clasificado, perdió su invicto ante Sportivo (25 de Mayo)

A seis minutos del final Facundo Quintana convirtió el gol del conjunto venticinqueño que ahora lidera la Zona 2 del Torneo de la Federación Pampeana Bonaerense. Si bien los ferroviarios no exhibieron toda su alineación titular, el partido fue intenso. Los albicelestes sufrieron la primera derrota del año en doce partidos.

(Por Flavio Iacomini)

No todo es camino de rosas en las competencias oficiales. La primera división ferroviaria, anoche en su estadio «27 de abril», sufrió el primer traspié de la temporada cuando se topó con Sportivo de 25 de Mayo, equipo que lo doblegó al de Las Flores casi en el final del encuentro cuando Facundo Quintana ingresó al área por la izquierda y definió ante la salida del buen arquero florense Santiago Giménez.

El equipo florense, que marcha invicto en ocho partidos en el torneo local donde el próximo miércoles jugará la primera final ante Barrio Traut en el CEF Nª 6, presentó una alienación alternativa en sus tres líneas: defensa, mediocampo y ataque, donde su D.T Luciano Bertamino introdujo varios cambios, los jugadores sustitutos estuvieron a la altura del nivel de juego de un partido donde Sportivo mandó a la cancha en el segundo tiempo también a sus jugadores de mayor peso ofensivo.

El partido exhibió mayor paridad en el juego durante casi todos los pasajes. Ferro en el final del primer tiempo, tuvo una clara oportunidad de ponerse en ventaja cuando Enzo Molina ingresó al área y frente al arquero Federico Rodríguez definió apenas desviado.

Por su parte, el equipo venticinqueño trató todo el tiempo de buscar el arco rival, pero no obstante siempre se mostró seguro defensivamente.

Luego del gol de Quintana, jugador habitualmente titular que había ingresado a mitad del segundo tiempo, el conjunto de nuestra ciudad intentó llegar al empate, pero el oficio de Sportivo y la seguridad de su arquero, fueron claves para controlar cualquier intento ferroviario.

El árbitro Nicolás Nicolò(Saladillo), de buena tarea, dio por finalizado el encuentro en el minuto 94 y con este triunfo el equipo visitante quedó como líder de la Zona 2 con 11 unidades . Ferrocarril Roca, también ya clasificado con 10 puntos, el próximo miércoles terminará su participación en la fase de grupo cuando deba viajar a 25 de Mayo para enfrentarse con Alumni de la mencionada ciudad.

