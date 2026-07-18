18 de julio de 2026

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Trasladaron las primeras vallas ante un eventual festejo este domingo

42 segundos atrás Fm Alpha

A un día de la gran final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España la Dirección de Tránsito comenzó a trasladar hacia la zona céntrica las primeras vallas con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y prevención necesarias ante un eventual celebración. Se recuerda que se realizarán cortes de tránsito en las siguientes calles:
9 de Julio y Avda. San Martín
25 de Mayo y Avda. Rivadavia
Avda. Carmen y Pasaje «Papa Francisco»
Avda. Carmen y Avda. Gral. Paz
Avda. Gral. Paz y 25 de Mayo
H. Irigoyen y 25 de Mayo
Harosteguy y Avda. Carmen
Pueyrredón y 25 de Mayo
Las Heras y Avda. Carmen
Avda. Sarmiento y Avda. Carmen
Avda. Sarmiento y 25 de Mayo
Avda. San Martín y Pueblos Originarios
Los vehículos se deberán dejar en los alrededores de estos accesos que están programados para los distintos sectores donde potencialmente se realicen las celebraciones. Asimismo, se comunica que será vallada la «Fuente del Ángle» sobre el Pasaje «Papa Francisco» para evitar así cualquier accidente además de conservar una histórica pieza del Patrimonio Histórico local. Todas estas medidas son tomadas con el objetivo único de que la jornada se lleve adelante sin inconvenientes.

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