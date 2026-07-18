Trasladaron las primeras vallas ante un eventual festejo este domingo

A un día de la gran final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España la Dirección de Tránsito comenzó a trasladar hacia la zona céntrica las primeras vallas con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y prevención necesarias ante un eventual celebración. Se recuerda que se realizarán cortes de tránsito en las siguientes calles:

9 de Julio y Avda. San Martín

25 de Mayo y Avda. Rivadavia

Avda. Carmen y Pasaje «Papa Francisco»

Avda. Carmen y Avda. Gral. Paz

Avda. Gral. Paz y 25 de Mayo

H. Irigoyen y 25 de Mayo

Harosteguy y Avda. Carmen

Pueyrredón y 25 de Mayo

Las Heras y Avda. Carmen

Avda. Sarmiento y Avda. Carmen

Avda. Sarmiento y 25 de Mayo

Avda. San Martín y Pueblos Originarios

Los vehículos se deberán dejar en los alrededores de estos accesos que están programados para los distintos sectores donde potencialmente se realicen las celebraciones. Asimismo, se comunica que será vallada la «Fuente del Ángle» sobre el Pasaje «Papa Francisco» para evitar así cualquier accidente además de conservar una histórica pieza del Patrimonio Histórico local. Todas estas medidas son tomadas con el objetivo único de que la jornada se lleve adelante sin inconvenientes.

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